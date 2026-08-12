"Ostatni dom" - koszmar we własnych czterech ścianach

Fabuła nowego hitu Netfliksa skupia się na czteroosobowej rodzinie, która zostaje nagle uwięziona we własnym domu. W obliczu kurczących się zasobów oraz tajemniczego zagrożenia, które uniemożliwia opuszczenie murów budynku, domownicy muszą połączyć siły i podjąć walkę o przetrwanie.

"'Ostatni dom' podważa samo pojęcie bezpiecznej przystani, zamieniając rodzinny dom we wrogie środowisko, w którym przetrwanie wymaga zjednoczenia się. To najgorszy koszmar zwyczajnej rodziny - historia o ludziach doprowadzonych do granic wytrzymałości, próbujących chronić siebie nawzajem. Film pokazuje, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa i jak desperacka potrafi być walka o jego odzyskanie" - mówił Louis Leterrier w wywiadzie dla "Tudum".

Co ciekawe, Netflix zdecydował się na niezwykły i szeroko komentowany zabieg marketingowy. Na skrzyżowaniu Sunset Boulevard i Selma Avenue w Los Angeles w dniach 6-8 sierpnia 2026 roku stanęła niezwykła instalacja. Za wielkim oknem, około 9 metrów nad ulicą, urządzono w pełni wyposażony salon z kanapą, fotelem, stolikiem, regałem, roślinami i obrazami.

Najważniejszym elementem scenografii stał się jednak człowiek mieszkający wewnątrz przeszklonego billboardu. Performer ubrany w piżamę i szlafrok krążył po pomieszczeniu, jadł płatki, obserwował przechodniów przez lornetkę i komunikował się z tłumem na dole za pomocą tablicy. W jednej z wiadomości napisał: "I'm stuck" ["Utknąłem"].

Billboard promujący film "Ostatni dom" © 2026 Netflix, Inc. materiały prasowe

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"

"Oszukać przeznaczenie" to kultowy cykl filmów grozy, który od lat mrozi krew w żyłach widzów na całym świecie. Do tej pory powstało sześć pełnometrażowych odsłon, z których każda opowiada o grupie pechowców cudem unikających makabrycznego wypadku. Radość z ocalenia jest jednak złudna - śmierć nie znosi konkurencji i prędzej czy później upomina się o swoje.

"Więzy krwi" to odsłona uznawana za jedną z najlepszych w całej serii. Akcja rozpoczyna się w latach 60., kiedy młoda Iris ma przerażającą wizję katastrofy w futurystycznej restauracji na szczycie wieży. Fabuła szybko przenosi widzów do czasów współczesnych - jej wnuczka Stefani doznaje bliźniaczej wizji i odkryje, że bezwzględne fatum znowu poluje na jej rodzinę. Czy można uciec przed własnym przeznaczeniem?

"Elize: Cienie kobiety"

Ta mroczna nowość Netfliksa z miejsca stała się absolutnym hitem w Polsce. Wstrząsający film o niewyobrażalnej tragedii zadebiutował na platformie 22 lipca i niemal natychmiast dotarł na samą górę listy hitów i pozostawał tam przez kolejne tygodnie.

"Elize: Cienie kobiety" opowiada opartą na autentycznych wydarzeniach historię Elize Matsunagi. Produkcja bezpardonowo obnaża kulisy jej toksycznego związku oraz okoliczności prowadzące do zbrodni, która wstrząsnęła całą Brazylią. W rolach głównych występują utalentowana Lorena Comparato oraz Henrique Kimura, a za reżyserię odpowiada debiutujący w kinie pełnometrażowym Felipe Vellasco.

"72 godziny"

Próbując ratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor korporacji przypadkowo trafia na czat grupy dwudziestolatków wyruszających na szalony, trzydniowy wieczór kawalerski. Zaintrygowany i zdesperowany, postanawia dołączyć do imprezowiczów.

Ta zwariowana komedia błyskawicznie przyciągnęła przed ekrany miliony Polaków - czyżby na rynku pojawiło się godne zastępstwo legendarnego "Kac Vegas"? W obsadzie błyszczą m.in. Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding oraz Teyana Taylor, a za kamerą stanął niezawodny Tim Story.

"Podejrzliwi"

Hiszpańskie thrillery i kryminały niezmiennie cieszą się na Netfliksie gigantycznym wzięciem, a połącznie dusznej atmosfery i zawiłej intrygi to gotowy przepis na polski hit.

Główną bohaterką filmu "Podejrzliwi" jest 30-letnia Ruth, która od lat pozostawała w ostrym konflikcie z rodziną. Do rodzinnego domu wraca dopiero w obliczu tragicznej wiadomości - jej matka zginęła w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu czeka na nią zgorzkniały ojciec emeryt, który zamknął się w świecie obsesyjnych teorii spiskowych. Napięcie między nimi rośnie z każdą minutą, a Ruth zaczyna podejrzewać, że za śmiercią matki stoi najbliższa jej osoba.