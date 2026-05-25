Topowi aktorzy Hollywood w polskich filmach. Przypominamy występy gwiazd

Patrick Wilson - "Jack Strong", reż. Władysław Pasikowski

Polski reżyser i scenarzysta, Władysław Pasikowski, znany z wielu kultowych filmów, m.in. "Psy", "Katyń" czy "Pokłosie", w 2013 roku stworzył produkcję "Jack Strong", w której wystąpił hollywoodzki gwiazdor - Patrick Wilson. Aktora znamy przede wszystkim z głośnej serii horrorów "Obecność", ale również z filmów "Jay Kelly", "Aquaman" czy "Naznaczony" oraz seriali "Fargo" i "The Last of Us". W filmie, opartym na autentycznych wydarzeniach związanych z działalnością pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, Amerykanin miał okazję powiedzieć kilka słów po polsku! Nie jest to dla niego obcy język, gdyż prywatnie związany jest z Dagmarą Domińczyk, amerykańską aktorką polskiego pochodzenia.

Juliette Binoche - "Trzy kolory: Niebieski", reż. Krzysztof Kieślowski

"Trzy kolory: Niebieski" to jeden z najbardziej znanych filmów wybitnego, polskiego twórcy - Krzysztofa Kieślowskiego. W pierwszej odsłonie trylogii zagrała Juliette Binoche, utalentowana Francuzka, którą fani kina bardzo dobrze znają z występów w "Czekoladzie", "Angielskim pacjencie", "Wichrowych Wzgórzach" czy "Bulionie i innych namiętnościach". W filmie Kieślowskiego aktorka wcieliła się w Julię, kobietę, która po nagłej tragedii próbuje całkowicie odciąć się od dotychczasowego życia, ale nie była jedyną zagraniczną gwiazdą w produkcji. Na ekranie w tej produkcji pojawili się także Julie Delpy ("Przed wschodem słońca", "Dwa dni w Paryżu") i Irene Jacob ("Podwójne życie Weroniki", "Wydział pościgowy").

Adrien Brody - "Pianista", reż. Roman Polański

"Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego jest zdecydowanie jednym z najbardziej poruszających filmów w historii kina. W filmie Adrien Brody wcielił się w wybitnego pianistę i kompozytora żydowskiego pochodzenia, który podczas II wojny światowej próbuje przetrwać okupację Warszawy. Sam aktor przyznał, że była to rola jego życia i wykonał szereg czynności, by jak najlepiej się do niej przygotować. Adriena Brody znamy doskonale z jego innych występów. Aktor zachwycał na ekranie również w "Brutaliście", "Obłędzie", "Z dystansu" czy "Istocie".

Adrien Brody w filmie "Pianista" East News

Leonardo DiCaprio - "Całkowite zaćmienie", reż. Agnieszka Holland

Zanim Leonardo DiCaprio osiągnął międzynarodową sławę dzięki swojemu występowi w "Titanicu" Jamesa Camerona, pojawił się w filmach "Co gryzie Gilberta Grape'a", "Trujący bluszcz", "Przetrwać w Nowym Jorku" i "Całkowite zaćmienie". Ta ostatnia produkcja, w reżyserii polskiej twórczyni, Agnieszki Holland, była jedną z kluczowych na etapie wczesnej kariery gwiazdora. W filmie Leonardo DiCaprio wcielił się w Arthura Rimbauda, francuskiego poetę, który wdaje się w burzliwą relację z Paulem Verlaine'em. Dziś bardzo dobrze znamy topowego aktora Hollywood z występów we wspomnianym już "Titanicu", ale także filmach "Incepcja", "Jedna bitwa po drugiej", "Pewnego razu... w Hollywood", "Django" czy "Wyspa tajemnic".

Bill Pullman - "Ukryta gra", reż. Łukasz Kośmicki

Nasze zestawienie zamyka kreacja Billa Pullmana w "Ukrytej grze" Łukasza Kośmickiego. Aktor, znany bardzo dobrze widzom z ról w filmach "Dzień Niepodległości", "Ja cię kocham, a ty śpisz", "Kosmiczne jaja" czy "Kacper", sportretował w filmie Polaka byłego mistrza szachowego, który pojawia się w Warszawie na rozgrywany w czasach zimnej wojny mecz USA-ZSRR. W produkcji z 2019 roku pojawili się także inni zagraniczni aktorzy, m.in. Lotte Verbeek, James Bloor, Nicholas Farrell czy Phil Goss.

