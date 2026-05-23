TOP5 komedii romantycznych. Pokochaliśmy je od pierwszej minuty

"Kiedy Harry poznał Sally" (1989)

Film uznawany za jeden z absolutnych klasyków! Historia dwojga przyjaciół, którzy przez lata próbują odpowiedzieć sobie na pytanie: czy kobieta i mężczyzna mogą być tylko przyjaciółmi? To właśnie z tego filmu pochodzi kultowa scena z restauracji i dialogi, które do dziś cytowane są przez fanów komedii romantycznych. W główne role wcielili się oczywiście Meg Ryan i Billy Crystal, a reżyserem był Rob Reiner.

"Pretty Woman" (1990)

Kto nie zna tego filmu? Julia Roberts i Richard Gere stworzyli jeden z najbardziej ikonicznych ekranowych duetów w "bajce dla dorosłych", która stała się symbolem romantycznego kina lat 90. "Pretty Woman" opowiada historię Vivian Ward, która zostaje zatrudniona przez majętnego biznesmena Edwarda Lewisa jako dama do towarzystwa. Film w reżyserii Garry'ego Marshalla na zawsze zapisał się w pamięci widzów ogromnym urokiem bohaterów, czerwoną kreacją Julii Roberts i improwizowaną sceną z pudełkiem!

"Notting Hill" (1999)

Jak już wspomnieliśmy o Julii Roberts, to oczywiście w naszym zestawieniu nie mogłoby zabraknąć "Notting Hill" - przeuroczego filmu, w którym zagrała u boku Hugh Granta. Tym razem to Julia wciela się w majętną i utalentowaną aktorkę, która nawiązuje relację z nieśmiałym właścicielem księgarni. Ponownie - w filmie znajdziemy ikoniczne dialogi i sceny. Jedną z najbardziej znanych jest ta, gdy Hugh Grant przechadza się zatłoczoną ulicą i widzowie mogą zobaczyć, jak mijają poszczególne pory roku.

"Clueless" (1995)

"Clueless" opowiada historię Cher Horowitz - bogatej, popularnej licealistki z Beverly Hills, która jest przekonana, że potrafi rozwiązać każdy problem… szczególnie cudze życie miłosne. W główną rolę wcieliła się Alicia Silverstone, a partnerowali jej między innymi Paul Rudd i Brittany Murphy. Film w reżyserii Amy Heckerling stał się ikoną popkultury dzięki niezapomnianym stylizacjom, błyskotliwym dialogom i humorowi, który do dziś się nie starzeje.

"Bajecznie bogaci Azjaci" (2018)

Jedna z najgłośniejszych komedii romantycznych ostatnich lat, która zachwyciła widzów na całym świecie przepychem, humorem i niezwykle charyzmatycznymi bohaterami. "Bajecznie bogaci Azjaci" opowiada historię Rachel Chu, która wyjeżdża ze swoim chłopakiem Nickiem do Singapuru na rodzinne wesele. Na miejscu odkrywa jednak, że ukochany pochodzi z jednej z najbogatszych rodzin w Azji, a ona sama musi odnaleźć się w świecie luksusu, tradycji i rodzinnych oczekiwań. W głównych rolach wystąpili Constance Wu i Henry Golding, a film wyreżyserował Jon M. Chu.

