"Samotne wilki"

"Samotne wilki" to stylowy thriller akcji z domieszką czarnego humoru, w którym spotykają się dwie ikony Hollywood - George Clooney i Brad Pitt. Obaj grają zawodowych "czyścicieli", czyli specjalistów od dyskretnego rozwiązywania problemów ludzi z najwyższych sfer. Przyzwyczajeni do pracy w pojedynkę, zostają zmuszeni do współpracy przy jednej sprawie, która szybko wymyka się spod kontroli. W miarę rozwoju akcji wychodzą na jaw kolejne sekrety, a napięcie rośnie, mieszając się z błyskotliwymi dialogami i charakterystyczną dla obu aktorów charyzmą.

"Napoleon"

Film Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta to epicka biografia jednego z najbardziej znanych dowódców w historii, granego przez Joaquina Phoenixa. Historia skupia się na jego błyskawicznym awansie od outsidera do cesarza Francji oraz na jego obsesyjnej, burzliwej relacji z Józefiną (Vanessa Kirby). Film łączy wielkie sceny bitewne z bardziej intymnym portretem psychologicznym - pokazuje zarówno geniusz strategiczny Napoleona, jak i jego emocjonalne słabości oraz ambicję, która napędza jego karierę.

"Wąwóz"

Coś dla fanów Anyi Taylor-Joy, czyli film "Wąwóz", w którym wystąpiła wspólnie z Milesem Tellerem. Ta produkcja to klimatyczne połączenie thrillera, romansu i science fiction. Historia skupia się na dwojgu snajperach pilnujących tajemniczego wąwozu z przeciwnych stron - ich zadanie wydaje się rutynowe, dopóki nie zaczynają się ze sobą komunikować, a między nimi rodzi się więź. Problem w tym, że miejsce, którego strzegą, skrywa coś znacznie bardziej niepokojącego, niż mogli przypuszczać.

"F1: Film"

Jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat z Bradem Pittem w roli głównej, czyli widowiskowa superprodukcja osadzona w świecie wyścigów Formuły 1, która powstała przy ścisłej współpracy z prawdziwymi zespołami i kierowcami. Brad Pitt wciela się w byłego kierowcę, który wraca na tor, by pomóc młodszemu zawodnikowi i jeszcze raz zmierzyć się z własną przeszłością. Film reżyseruje Joseph Kosinski (twórca "Top Gun: Maverick"), co już sugeruje ogromną dbałość o realizm i spektakularne zdjęcia.

"CODA"

Ciepła, wzruszająca opowieść o dorastaniu i odnajdywaniu własnego głosu - dosłownie i w przenośni. Główna bohaterka, Ruby, jest jedyną słyszącą osobą w swojej niesłyszącej rodzinie (CODA = Child of Deaf Adults). Na co dzień pomaga bliskim w prowadzeniu rodzinnego biznesu rybackiego, ale odkrywa w sobie pasję do śpiewu, co stawia ją przed trudnym wyborem między lojalnością wobec rodziny a realizacją własnych marzeń.

