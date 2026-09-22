Dobry romans nie musi kończyć się przewidywalnym pocałunkiem w deszczu. Czasem bawi, innym razem wzrusza, a najlepsze historie zostają w pamięci jeszcze długo po napisach końcowych. W polskim Netflixie można znaleźć zarówno klasyczne komedie romantyczne, jak i opowieści o uczuciach wystawionych na znacznie poważniejsze próby. Wybraliśmy 10 filmów, od których warto zacząć.

10. "Dwa tygodnie na miłość"

Sandra Bullock i Hugh Grant w jednej z tych komedii romantycznych, które ogląda się z przyjemnością nawet po latach. Ona jest ambitną prawniczką, on bogatym biznesmenem, który bez jej pomocy nie radzi sobie najlepiej. Ich ciągłe sprzeczki szybko stają się najciekawszą częścią filmu.

To propozycja przede wszystkim dla osób, które szukają lekkiego kina z humorem i gwiazdorską obsadą.

9. "50 pierwszych randek"

Henry zakochuje się w Lucy, ale szybko odkrywa, że kobieta każdego dnia zapomina o tym, co wydarzyło się wcześniej. Jeśli chce zdobyć jej serce, musi więc robić to właściwie od początku.

Adam Sandler i Drew Barrymore stworzyli duet, dzięki któremu film jest jednocześnie zabawny i zaskakująco ciepły.

"50 pierwszych randek" ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP AFP

8. "Życie od kuchni"

Miłość pojawia się czasem wtedy, gdy najmniej się jej spodziewamy. Bohaterką filmu jest Kate, ceniona szefowa kuchni, której uporządkowane życie zmienia pojawienie się nowego kucharza.

Catherine Zeta-Jones i Aaron Eckhart prowadzą tę historię bez przesadnego lukru. Jest jedzenie, humor, trochę wzruszeń i romans, który rozwija się spokojnie.

7. "Listy do Julii"

Sophie podczas pobytu we Włoszech odnajduje list napisany wiele lat wcześniej do szekspirowskiej Julii. Postanawia odpowiedzieć jego autorce i pomaga jej wrócić do historii dawnej miłości.

Piękne włoskie krajobrazy, Amanda Seyfried i Vanessa Redgrave oraz opowieść o uczuciu, na które czasem warto poczekać kilkadziesiąt lat. Idealny wybór na spokojny wieczór.

"Listy do Julii" face to face East News

6. "Dziennik Bridget Jones"

Bridget Jones od lat udowadnia, że bohaterka komedii romantycznej wcale nie musi mieć idealnie poukładanego życia. Ma za to cięty język, serię niezręcznych sytuacji i dwóch zupełnie różnych mężczyzn w swoim otoczeniu.

Renée Zellweger, Colin Firth i Hugh Grant stworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych historii romantycznych początku XXI wieku.

5. "P.S. Kocham Cię"

To już propozycja dla widzów, którzy podczas filmu nie boją się wzruszeń. Holly otrzymuje serię wiadomości przygotowanych wcześniej przez ukochanego Gerry'ego. Każda z nich pomaga jej zrobić kolejny krok i na nowo odnaleźć radość życia.

Hilary Swank i Gerard Butler sprawili, że "P.S. Kocham Cię" stało się jednym z najbardziej znanych melodramatów swoich czasów.

4. "Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek"

Sam tytuł może brzmieć niepozornie, ale kryje się za nim wyjątkowo przyjemna opowieść. Młoda pisarka nawiązuje korespondencję z mieszkańcami wyspy Guernsey i stopniowo poznaje ich niezwykłą historię.

Romans rozwija się tutaj bez pośpiechu. Dużo miejsca zajmują przyjaźń, literatura i niezwykła atmosfera niewielkiej społeczności.

3. "Terminal"

Viktor Navorski przybywa do Nowego Jorku i niespodziewanie zostaje uwięziony na lotnisku przez skomplikowaną sytuację dotyczącą jego ojczyzny. W tym nietypowym miejscu poznaje stewardesę Amelię.

Tom Hanks i Catherine Zeta-Jones sprawiają, że nawet lotniskowy terminal może stać się miejscem pełnym ciepła, humoru i rodzących się uczuć.

2. "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"

Benjamin rodzi się jako człowiek wyglądający jak starzec, a następnie z każdym rokiem młodnieje. Daisy starzeje się natomiast tak jak każdy z nas. Ich drogi spotykają się w niezwykłym momencie.

Brad Pitt i Cate Blanchett prowadzą widza przez historię o miłości, czasie i życiowych wyborach. To zdecydowanie więcej niż zwyczajny romans.

1. "Noce i dnie"

W zestawieniu romansów dostępnych na Netflixie nie mogło zabraknąć jednej z najważniejszych polskich opowieści o małżeństwie i uczuciach. Barbara i Bogumił Niechcicowie patrzą na życie zupełnie inaczej, a ich wspólna historia daleka jest od bajkowego ideału.

Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki stworzyli role, które przeszły do historii polskiego kina. "Noce i dnie" pokazują miłość nie jako serię wielkich gestów, ale jako lata wspólnego życia, rozczarowań, przywiązania i codziennych wyborów. Właśnie dlatego film nawet po wielu latach wciąż potrafi poruszyć.

Kadr z filmu "Noce i dnie" Polfilm 1 East News



