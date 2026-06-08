Niezapomniane perełki science fiction. Intrygują, wzruszają i poruszają

"Gattaca: szok przyszłości" (1997)

"Gattaca: szok przyszłości" to film science fiction i debiut reżyserski Andrew Niccola z 1997 roku. W świecie przyszłości rodzice wykorzystywali technologie, aby ich dzieci byłe genetycznie perfekcyjne - lekarze udoskonalają kolejne pokolenia, a tylko idealni ludzie mają dostęp do wyższych stanowisk czy szansę na godne życie.

Vincent (Ethan Hawke) pragnie zrealizować swoje marzenie o locie w kosmos, jednak jest "gorszym" człowiekiem - jego rodzice nie zdecydowali się na ingerencję lekarzy. Mimo że nie ma żadnych perspektyw, postanawia zawalczyć o siebie. Decyduje się na kradzież tożsamości jednego z genetycznie idealnych ludzi - Jerome'a (Jude Law).

Choć film nie odniósł spektakularnego sukcesu kasowego, to dla wielu fanów gatunku jest produkcją godną uwagi - nie tylko ze względu na utalentowaną obsadę (Law, Hawke, Thurman) czy fenomenalną ścieżkę dźwiękową Michaela Nymana. Do dziś pozostaje niedocenioną perełką science fiction.

"Gattaca: szok przyszłości" Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection East News

"Ex Machina" (2014)

Młody programista zostaje zaproszony przez swojego idola do położonej na odludziu pracowni, by przeprowadzić testy na skonstruowanej przez niego syntetycznej kobiecie o imieniu Ava. Naukowiec ma wykonać test Turinga, aby sprawdzić, czy Ava wykształciła świadomość.

"Ex Machina" był debiutem reżyserskim Alexa Garlanda (scenarzysty "28 dni później" oraz świetnego, acz czasami niedocenionego "W stronę słońca"). W uznanym przez krytyków filmie z 2015 roku zagrali Domhnall Gleeson (Caleb), Alicia Vikander (Ava), oraz Oscar Isaac (Nathan).

Film otrzymał wiele do nominacji do nagród, w tym dwie do Oscarów. Wygrał w kategorii najlepsze efekty specjalne.

"Kontakt" (1997)

Epickie widowisko Roberta Zemeckisa z Jodie Foster w roli głównej. Podobnie ja zrealizowana w tym samym roku "Gattaca: szok przyszłości" (1997) "Kontakt" jest jedną z perełek science fiction, o której niezbyt często się pisze.

Adaptacja powieści Carla Sagana, w której główna bohaterka, wybitna naukowczyni Ellie Arroway, pracuje przy programie poszukiwania inteligencji pozaziemskiej. Kiedy odbiera szokujące sygnał z kosmosu - plan budowy statku kosmicznego - ludzkość staje przed niezwykłym wyzwaniem. Po wielu perturbacjach Ellie zasiada za sterami statku, jednak zaplanowana podróż wygląda inaczej niż przypuszczała - jej doświadczenie podczas wyprawy różnią się od tego, co widzieli obserwujący ją naukowcy.

W filmie, który otrzymał nagrodę Hugo w kategorii najlepsza prezentacja dramatyczna (1998) u boku Foster zagrali Matthew McConaughey, Jena Malone, Tom Skerritt, Angela Bassett.

"Kontakt" TopFoto / Topfoto / Forum Agencja FORUM

"Anihilacja" (2018)

"Anihilacja" to film Alexa Garlanda, twórcy obwołanego przez krytyków i publiczność "arcydziełem" filmu "Ex Machina", a zarazem niezmiernie udana adaptacja pierwszego tomu trylogii Southern Reach Jeffa VanderMeera ("Unicestwienie", "Ujarzmienie", "Ukojenie").

Film oparty na powieści "Unicestwienie" Jeffa VanderMeera. W roli głównej zobaczymy Natalie Portman, wcielającą się w postać biolożki wyekspediowanej w misję do strefy katastrofy ekologicznej. Kobieta próbuje dowiedzieć się, co stało się z jej zaginionym mężem. W filmie występują także Gina Rodriguez, Jennifer Jason Leigh oraz Oscar Issac.

Pomiędzy "Anihilacją" i "Ex-Machiną" zdecydowanie jest parę podobieństw. Podobnie jak w swoim poprzednim filmie Garland świetnie buduje napięcie, umiejętnie prowadzi akcję i aktorów. Prym wśród nich wiedzie Natalie Portman, która bezbłędnie wciela się w Lenę, ukazując jej strach, frustrację, smutek.

"Nowy początek" (2016)

"Nowy początek" w reżyserii Denisa Villeneuve'a to nagrodzone Oscarem widowisko science fiction, którą zrealizowano na podstawie opowiadania "Historia twojego życia" Teda Chianga.

Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym pomagają jej pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner).

Produkcja otrzymała łącznie 71 nagród i aż 268 nominacji. Wśród nich znalazło się osiem nominacji do Oscara, w tym w kluczowych kategoriach jak najlepszy film, reżyseria i scenariusz adaptowany.

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