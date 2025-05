Nie wytrzymasz ze śmiechu! To najlepsze komedie, jakie istnieją

5. "Stażyści"

Shawn Levy to nazwisko dość jasno kojarzące się z komediami. Tym razem poznajemy historię dwóch czterdziestolatków, którzy nagle tracą pracę i muszą odnaleźć się na stażu. W nowej firmie internetowej nie tylko są zmuszeni zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, ale też nauczyć się słuchać szefostwa, które... spokojnie mogłoby być ich dziećmi. W filmie możemy obserwować nie tylko konflikt pokoleń, ale też próby odnalezienia siew świecie przesiąkniętym technologią.

W rolach głównych możemy oglądać Owena Wilsona i Vince’a Vaughna. Na ekranie towarzyszą im m.in. Rose Byrne, Dylan O’Brien i Aasif Mandvi.

4. "Cudowny chłopak"

Owen Wilson w kolejnej roli, ale w całkowicie innej odsłonie. Kto wie, jakim mógłby być ojcem, gdy na ekranie partneruje mu Julia Roberts?

Dla 10-letniego Auggiego ( Jacob Trembley ) nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie umiał udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.

Film wydaje się być niezwykle poważny, ale seans emanuje ciepłem i humorem oraz niesamowitą ilością słodyczy. Zaśmiejesz się nieraz, ale na wszelki wypadek trzymaj chusteczki w pogotowiu!



3. "Powrót do przyszłości"

Michael J. Fox i Christopher Lloyd stworzyli niezapomniane kreacje w "Powrocie do przyszłości". Fabuła pierwszej części jest prosta - wracamy do przeszłości i staramy się naprawić dawne błędy. W kontynuacji okazuje się, że nie tylko oni mogą majstrować z czasem. Konieczna jest kolejna podróż, a jej konsekwencje mają niebagatelne znaczenie.

Film okazał się kultowy, a po latach firmy starały się doścignąć wizje reżysera. O samowiążących butach marzyliśmy od lat. A przynajmniej od 1989 roku, kiedy do kin wszedł omawiany film. Firma Nike postanowiła wyjść naprzeciw fanom i stworzyło buty z systemem samowiązania. Obuwie nazwane HyperAdapt 1.0. miało zasadniczą wadę — kosztowało kosmiczne pieniądze. Druga wersja była nieco tańsza, ale wciąż poza zasięgiem zwykłych konsumentów.

Adapt BB zaprojektowano z myślą o osobach grających w koszykówkę, a także powstała możliwość sparowania ich z urządzeniami mobilnymi. A do tego diody!

2. "Na Noże"

Kryminalna zagadka, czarny humor, a do tego w klimacie Agathy Christie - jedynej w swoim rodzaju królowej kryminału. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy słynny autor zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości. Sprawa niestety komplikuje się, gdy dowiadujemy się, że dzień przed tymi tragicznymi wydarzeniami, w domostwie pisarza odbyła się huczny bankiet.

Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, "bliscy" Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.

Emocje, humor i doskonała zagadka! Czego więcej trzeba na idealny seans?



1. "Shrek"

Ten film trudno przedstawić w nowy i zaskakujący sposób. Wszyscy znamy Shreka, który jako zielony ogr spełnił marzenia i zyskał życie, o którym wielu śniło. Pomimo upływu lat animacje starzeje się naprawdę powoli, a humor wciąż pozostaje aktualny. Zespół pracujący nad dubbingiem dołożył wszelkich starań, by stworzyć uniwersalne i długowieczne postacie, które bawią pokolenia.

Mieszanina gatunków, pokręcone interpretacje uwielbianych i kultowych produkcji, piosenka, rycerskie czyny, no i księżniczka do zdobycia!

Już jakiś czas temu otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź "Shreka 5". Kiedy jednak pożegnaliśmy Jerzego Stuhra, postawiono bardzo ważne dla fanów pytanie. Kto zastąpi aktora w roli Osła? Wielu wskazywało jego syna - Macieja Stuhra , który niedawno potwierdził swój udział, podobnie jak Zbigniew Zamachowski.

Może to dobra pora na przypomnienie sobie wszystkich części?



Wszystkie filmy dostępne są w bibliotece Prime Video!