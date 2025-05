Nie tylko "Bridgertonowie"! Odkryj ukryte perełki komedii romantycznych na Netflixie!

Masz ochotę na wieczór pełen śmiechu i wzruszeń? Netflix wie, jak trafić w Twoje romantyczne (i komediowe!) gusta! Przygotowaliśmy dla Ciebie ranking najlepszych komedii romantycznych, które rozgrzeją Twoje serce i rozbawią do łez. Od klasyków po świeże hity - ta lista to idealny przepis na udany wieczór we dwoje (lub w pojedynkę z ulubionym deserem). Odkryj, które filmy sprawią, że uwierzysz w miłość od pierwszego... przewinięcia!

"Bridget Jones 3"

Bridget Jones to bohaterka, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jej życie uczuciowe przez lata było kompletnym pasmem porażek. Z problemami radzi sobie za pomocą słodyczy i pisania dziennika. Bridget jest bezpośrednia, szczera i pragnie pokazać, że w niczym nie jest grosza od innych.

W trzeciej części uwielbianej serii Bridget jest już po czterdziestce i właśnie odkrywa, że spodziewa się dziecka! Nie ma jedynie pewności, kto jest jego ojcem... Mark Darcy czy może nowy przystojniak, który pojawił się u jej boku? W filmie zobaczymy Renée Zellweger , która ponownie wciela się w postać Bridget Jones, Colina Firtha, Patricka Dempseya oraz Emmę Thomspon.

"Ostatnie wakacje"

Ciesz się życiem... jest później, niż myślisz! Oto mądrość, jaką kieruje się nieśmiała sprzedawczyni z Nowego Orleanu Georgia Byrd (nominowana do Oscara Queen Latifah ), wierząc, że pozostał jej najwyżej miesiąc życia. Jej życie wymaga poważnych zmian, zatem Georgia wyrusza na wymarzone wakacje, wydając wszystkie oszczędności, które przez lata ciułała. Swoją ostatnią podróż zamierza przeżyć, jakby nigdy nie miało być jutra!

Cóż, wychodzi lepiej, niż sobie wyobrażała — Georgia, oszałamiając wszystkich, podbija renomowany europejski kurort! Nie spodziewa się jednak, że w domu zostawiła miłość, która nie pozwoli o sobie zapomnieć. To niesamowita produkcja, która rozgrzewa serca i pozostawia z ogromnym uśmiechem na twarzy!

"Jak romantycznie!"

Dla odmiany proponujemy historię bohaterki, która nie przepada za komediami romantycznymi, a jej największy koszmar staje się rzeczywistością.

Nowojorska architekt Natalie ( Rebel Wilson ) robi wszystko, by w końcu doceniono ją w pracy, ale zamiast kreślić projekty drapaczy chmur, ciągle parzy komuś kawę i podaje kanapki. Jakby tego było mało, pewnego dnia zostaje napadnięta, a potem budzi się w szpitalu i odkrywa, że jej życie zamieniło się w komedię romantyczną, w której ona sama gra główną rolę. Czy ta zaprzysięgła cyniczka odnajdzie się w nowej koszmarnej rzeczywistości? Do obsady dołączyli również Liam Hemsworth w roli Blake’a, przystojnego klienta Natalie; Adam Devine jako jej najlepszy przyjaciel Josh; a także Priyanka Chopra w roli Isabelli, ambasadorki jogi.

"Dzień świstaka"

A może coś z klasyki? Czasem warto wrócić do ulubionych produkcji!

Prezenter telewizyjnej prognozy pogody, pewny siebie Phil Connors, przyjeżdża do miasteczka Punxsutawney. Ma zrelacjonować przebieg corocznego święta zapowiadającego nadejście wiosny - Dnia Świstaka. Pod koniec dnia dochodzi do wniosku, że to był najgorszy dzień w jego życiu. Kiedy budzi się następnego ranka, orientuje się, że znów przeżywa to samo - zamyka się pętla czasu, a dzień 2 lutego trwa w nieskończoność. Historia powtarza się jeszcze wiele razy.



"Dziewczyna moich koszmarów"

Po latach nacisków ze strony najbardziej zaufanych ludzi Eddie (Ben Stiller) zaczyna się zastanawiać czy aby nie jest zbyt wybredny, jeśli chodzi o kobiety, z którymi się spotyka. Kiedy zatem los przypadkowo stawia na jego drodze ponętną blondynkę o imieniu Lila (Malin Akerman), a romans zaczyna się rozwijać, Eddie pod wpływem chwilowego impulsu oświadcza się jej. Jednak już chwilę po ślubie, Eddie zaczyna sobie zdawać sprawę, jak wielki popełnił błąd. W trakcie miesiąca miodowego mężczyzna zakochuje się w twardo stąpającej po ziemi Mirandzie (Michelle Monaghan), która jest niczego nieświadoma. Tym razem przed Eddiem staje nowe wyzwanie — jak wyplątać się z trwającego zaledwie kilka dni związku małżeńskiego i nie stracić przy okazji dziewczyny swoich marzeń.

