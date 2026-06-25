Netfliksowe perełki, które narodziły się na Wattpadzie! Znasz je wszystkie?

"The Kissing Booth" (film)

"The Kissing Booth" z Joey King, Jacobem Elordim i Joelem Courtney to lekka komedia romantyczna dla nastolatków, która stała się jednym z pierwszych wielkich hitów Netfliksa. Historia skupia się na Elle Evans, energicznej licealistce, która od dzieciństwa przyjaźni się z Lee Flynnem. Oboje mają zestaw zasad, których nigdy nie wolno łamać - a najważniejsza brzmi: nie spotykaj się z krewnymi najlepszego przyjaciela. Problem w tym, że Elle od dawna podkochuje się w starszym bracie Lee, Noah...

"Przez moje okno" (film)

Czasem wystarczy jedno spojrzenie przez okno, żeby całe życie zaczęło się zmieniać... Film "Przez moje okno", w którym występują Sydney Sweeney i Justice Smith, opowiada o kobiecie, która po trudnym doświadczeniu stopniowo otwiera się na nowe relacje, choć każda z nich niesie ze sobą ryzyko ponownego zranienia. To spokojna, skupiona na emocjach historia o tym, jak trudno zacząć od nowa, kiedy przeszłość wciąż do nas zagląda.

"Twoja nieznajoma" (film)

Młodzieżowy romans o dwojgu licealistach - Valerii i Álexie - którzy zaczynają anonimową relację: przypadkowy SMS przeradza się w flirt i rozmowy przez telefon, nie wiedząc, że w rzeczywistości już się znają i mijają na co dzień w szkole, gdzie na żywo są wobec siebie raczej wrogami niż zakochanymi. W tle jest typowa historia coming-of-age o dojrzewaniu, marzeniach i presji rodziców. Na ekranie oglądamy m.in. Annie Cabello, Estefi Merelles, Harold Azuara i Alicia Vélez.

"Moje życie z Walterami" (serial)

Jeśli lubisz seriale młodzieżowe, które oprócz romansu mają trochę emocji i rodzinnego chaosu, to "Moje życie z Walterami" może być ciekawą propozycją. Serial opowiada o Jackie Howard, nastolatce z Nowego Jorku, której życie całkowicie się zmienia po rodzinnej tragedii. Dziewczyna trafia do małego miasteczka w Kolorado, gdzie zamieszkuje z rodziną Walterów - a ta składa się z dziesięciorga dzieci i codziennego kontrolowanego chaosu. W rolach głównych m.in. Nikki Rodriguez, Noah LaLonde i Ashby Gentry.

"Moje życie z Walterami" Courtesy of Netflix materiały prasowe

"Zły wpływ" (film)

"Zły wpływ" łączy historię zakazanej relacji z kryminałem. Film opowiada o Reese, nastoletniej dziewczynie z zamożnej rodziny, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy dostaje ochroniarza - Erosa, byłego więźnia próbującego zacząć od nowa. Między bohaterami szybko rodzi się napięcie, które przeradza się w niebezpieczną i ambiwalentną relację. Super seans dla tych, którzy lubią fabułę naszpikowaną emocjami.

"Rzeźbiarz łez" (film)

"Rzeźbiarz łez", czyli włoski melodramat oparty na bestsellerowej powieści Erin Doom, który zdobył popularność dzięki połączeniu baśniowej estetyki z historią młodzieńczej miłości naznaczonej traumą. Fabuła koncentruje się na Nice i Rigelu - wychowankach sierocińca znanego jako Grave - którzy po latach trafiają do tej samej rodziny adopcyjnej. W nowym domu próbują zostawić za sobą bolesną przeszłość, jednak wzajemna fascynacja i skrywane sekrety sprawiają, że ich relacja staje się coraz bardziej intensywna.

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