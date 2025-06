Najlepsze filmy z udziałem Rihanny. Numer 3 to prawdziwa perełka

Rihanna to nie tylko światowej klasy wokalistka, ikona stylu i bizneswoman, ale też aktorka, która zaskakiwała widzów na małym i dużym ekranie. Od ról w widowiskach science fiction, przez występy komediowe, aż po animacje i kobiece kino akcji - jej filmografia jest barwna i pełna niespodzianek. W najnowszym zestawieniu przypominamy wszystkie najciekawsze filmy z udziałem Rihanny i podpowiadamy, gdzie można je dziś obejrzeć.

"Dziewczyny z drużyny 3" - Rihanna jako gwiazda muzyczna

W trzeciej części kultowej serii cheerleaderek Rihanna pojawia się jako... sama siebie. To właśnie jej teledysk ma być nagrodą główną w rywalizacji drużyn. Na ekranie usłyszymy "Pon de Replay" i "SOS" - klasyki z jej wczesnej kariery. Film to lekka młodzieżowa rozrywka z taneczną energią, w której Rihanna błyszczy mimo epizodycznej roli.

Gdzie obejrzeć "Dziewczyny z drużyny 3" online? Film można wypożyczyć lub kupić m.in. na Apple TV i Amazon Prime Video.

"Battleship: Bitwa o Ziemię" - Rihanna w roli oficerki

W swoim kinowym debiucie fabularnym Rihanna wcieliła się w Petty Officer Cora Raikes - twardą specjalistkę od broni na pokładzie niszczyciela USS John Paul Jones. Film to typowe hollywoodzkie widowisko science-fiction, w którym bohaterowie walczą z kosmiczną inwazją. Rihanna zaskakuje pewnością siebie, świetnie odnajdując się w militarnym klimacie.

Gdzie obejrzeć "Battleship: Bitwa o Ziemię" online? Dostępny w streamingu (np. Prime Video) oraz do wypożyczenia m.in. na Apple TV i Rakuten TV.

"To już jest koniec" - komediowy chaos

W tej apokaliptycznej komedii z udziałem największych nazwisk Hollywood Rihanna pojawia się... dosłownie na chwilę. Występuje na imprezie u Jamesa Franco i w jednej scenie wymierza solidny policzek Michaelowi Cerze. Epizod krótki, ale zapadający w pamięć. To idealny przykład na to, że Rihanna potrafi bawić się swoim wizerunkiem.

Gdzie obejrzeć "To już jest koniec"? Dostępny do wypożyczenia w serwisach takich jak Prime Video, Rakuten TV, Apple TV czy MEGOGO.

"Dom" - gwiazda jako głos animowanej bohaterki

W tej uroczej animacji Rihanna użycza głosu dziewczynce imieniem Tip, która zaprzyjaźnia się z przybyszem z innej planety. Film skierowany jest do młodszej publiczności, ale niesie ze sobą wartościowe przesłanie o przyjaźni, odwadze i akceptacji. Dla fanów - ciekawostka: Rihanna stworzyła też ścieżkę dźwiękową do tej produkcji.

Gdzie obejrzeć "Dom"? Można obejrzeć m.in. na Prime Video, Apple TV, Rakuten TV i TV Smart.

"Valerian i Miasto Tysiąca Planet" - zmiennokształtna tancerka

Luc Besson zaprosił Rihannę do swojej futurystycznej produkcji, gdzie wcieliła się w rolę Bubble - istoty zmieniającej kształty, która daje porywający występ kabaretowy. Choć nie pojawia się na ekranie długo, jej obecność jest jedną z najbardziej zapamiętanych scen filmu. W tym świecie sci-fi Rihanna wygląda jak z innej galaktyki - dosłownie.

Gdzie obejrzeć "Valerian i Miasto Tysiąca Planet"? Dostępny w wielu serwisach - można go wypożyczyć lub obejrzeć w ramach abonamentu m.in. na Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, Player czy TVP VOD.

"Ocean’s 8" - rola hakerki

W kobiecej wersji słynnej serii "Ocean’s Eleven" Rihanna występuje u boku takich gwiazd jak Sandra Bullock, Cate Blanchett i Anne Hathaway. Jej bohaterka - Leslie "Nine Ball" - to hakerka z wyjątkowym podejściem do cyberprzestępczości. Stylowa, chłodna i konkretna - idealnie wpisuje się w ten zespół złodziejek z klasą.

Gdzie obejrzeć "Ocean’s 8"? Dostępny w serwisach takich jak Prime Video, Player, Apple TV, Rakuten TV czy MEGOGO.

Zdjęcie Rihanna / Backgrid/East News

"Guava Island" - Rihanna i Donald Glover na muzycznej wyspie

W tym stylowym filmie muzycznym Rihanna gra Kofi - dziewczynę głównego bohatera, który pragnie zorganizować festiwal muzyczny jako formę buntu przeciw tyranii. Zdjęcia, klimat i symbolika przypominają poetycką bajkę. To mniej znana, ale wyjątkowa pozycja z filmografii piosenkarki, którą warto odkryć.

Gdzie obejrzeć "Guava Island"? Film obecnie nie jest dostępny na polskich platformach VOD.

"Smerfy: Wielki film" - Smerfetka i producentka

To najnowszy projekt w karierze Rihanny. W animacji "The Smurfs Movie", która trafi do kin 18 lipca 2025 roku, artystka nie tylko podkłada głos Smerfetce, ale też współtworzy scenariusz i odpowiada za produkcję oraz ścieżkę dźwiękową. Jak zapowiedział reżyser Chris Miller - Rihanna miała ogromny wpływ na ostateczny kształt filmu. Zapowiada się barwna, muzyczna i pełna energii przygoda dla całej rodziny.

Gdzie obejrzeć "Smerfy: Wielki film"? Premiera kinowa zaplanowana jest na 18 lipca 2025 roku.