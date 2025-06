Najlepsze filmy na Dzień Ojca. Te tytuły warto zobaczyć z tatą

Filmy na Dzień Ojca: "Indiana Jones i ostatnia krucjata" (1989)

Słynny archeolog i łowca przygód Indiana Jones (Harrison Ford) tym razem rusza z pomocą swojemu ojcu. Henry Jones (Sean Connery) został porwany z powodu swojej pracy naukowej i tropu, dzięki któremu można dotrzeć m.in. do świętego Graala. Indianie w zadaniu towarzyszy przyjaciel dr Marcus Brody (Denholm Elliott) oraz piękna dr Schneider (Alison Doody).

Steven Spielberg był ogromnym fanem filmów o Jamesie Bondzie, szczególnie tych z udziałem Connery'ego. Aktor jednak początkowo odrzucił rolę ojca tytułowego bohatera, ponieważ był tylko 12 lat starszy od Forda. Przyjął ją dopiero wtedy, gdy twórcy zgodzili się uwzględnić jego poprawki w scenariuszu. "Cokolwiek zrobił Indy - moja postać też to zrobiła i to lepiej" - ironizował Connery. Gdyby odmówił, rola powędrowałaby do Gregory'ego Pecka, Christophera Plummera lub Jona Pertwee'ego.

"Życie jest piękne" (1997) - ojcostwo w trudnych warunkach

Tragikomedia "Życie jest piękne" (1997) pozostaje do dziś najbardziej znanym filmem Benigniego. To opowieść o zwariowanym antykwariuszu Guido Orefice, który poślubia kobietę swego życia (w tej roli żona Benigniego - Nicoletta Braschi) i prowadzi marzycielskie życie w słonecznej Toskanii.

Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej, kiedy więc Włochy trafiają pod niemiecką okupację, Guido wspólnie z małżonką oraz kilkuletnim synkiem Giosue trafią do obozu. Aby złagodzić dziecku szok pobytu w zamknięciu, mężczyzna wmawia synkowi, że biorą udział w specyficznej grze między strażnikami a więźniami, której celem jest zdobycie upragnionego przez malca czołgu.

Komediowe potraktowanie przez Benigniego tematu holokaustu przyniosło obrazowi "Życie jest piękne" nie tylko Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, reżyser i aktor w jednej osobie otrzymał również indywidualną nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. To drugi przypadek w historii Oscarów, kiedy statuetka za aktorskie dokonania trafiła do aktora, którego rola zagrana jest w języku włoskim (pierwszą laureatką była Sophia Loren, nagrodzona w 1960 roku za kreację w filmie "Matka i córka").

"Gdzie jest Nemo?" (2003) - animacja, którą obejrzysz z całą rodziną

Przebojowa produkcja nominowana do Oscara w kategoriach: najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza muzyka oraz najlepszy montaż dźwięku, nagrodzona jako najlepszy pełnometrażowy film animowany 2003 roku.

Wielka Rafa Koralowa. Mały Nemo niespodziewanie trafia z oceanu wprost do akwarium w gabinecie dentystycznym w Sydney. Jego ojciec Marlin, choć bardzo boi się głębi oceanu, wyrusza synkowi na ratunek. W tej niezwykłej podróży towarzyszy mu zapominalska Dory. Tak rozpoczyna się jedna z najwspanialszych podwodnych przygód w historii animacji...

"Gdzie jest Nemo" to film studia Pixar i Walt Disney Pictures. Opowieść o przygodach małej rybki w ogromnym oceanie przyniosła rekordowe zyski z dystrybucji na całym świecie - ponad dziewięćset milionów dolarów. W 2016 roku produkcja doczekała się sequela "Gdzie jest Dory".

"W pogoni za szczęściem" (2006) - wzruszająca opowieść o ojcowskim poświęceniu

Historia Chrisa Gardnera przedstawiona w filmie "W pogoni za szczęściem" to inspirująca opowieść o sile determinacji i walce z przeciwnościami losu. Will Smith, wcielając się w głównego bohatera, doskonale oddaje emocje człowieka, który mimo bezdomności i braku środków do życia nie przestaje marzyć o lepszej przyszłości dla siebie i swojego małego syna.

Oparta na prawdziwej historii produkcja pokazuje, że ciężka praca i niezłomność mogą zaprowadzić na szczyt, nawet jeśli wszystko wydaje się stracone.

Zdjęcie Kadr z filmu "W pogoni za szczęściem" / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / East News

"Wszystko o moim starym" (2023) - lekka komedia, która rozweseli każdego

Głównym bohaterem komedii "Wszystko o moim starym" jest ojciec Sebastiana (Robert De Niro), Włoch z krwi i kości. Nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn (Sebastian Maniscalco) zamierza oświadczyć się swej ukochanej Ellie (Leslie Bibb), postanawia pomóc mu w tej ryzykownej misji, a przede wszystkim sprawdzić, czy rodzina dziewczyny spełnia jego surowe standardy.

Sebastian wie, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z zamożną i konserwatywną rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że krewkiego staruszka uda się go jakoś okiełznać i zaprezentować jako spokojnego, miłego starszego pana. Wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił. Rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów Sebastiana okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo jego tatko nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?

"Wszystko o moim starym" sprawdzi się idealnie jako lekki, przyjemny i niewymagający dużego zaangażowania seans.

