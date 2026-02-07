"Małe kobietki" (2019)

Interpretacja "Małych Kobietek" autorstwa Gillian Armstrong z 1994 roku była na tyle ważna, że można ją uznać za sztandarowy film. Nowa wersja adaptacji powieści Louisie May Alcott w reżyserii Grety Gerwig jest bardziej innowacyjna nie dlatego, że opowiada inną historię, lecz dlatego, że opowiada ją w zupełnie inny sposób. Reżyserka rozkłada klasyczną narrację, tworząc mozaikę wspomnień, decyzji i konsekwencji, która pozwala widzowi patrzeć na znane sceny z nowej perspektywy. Gerwig świadomie wychodzi poza ramy kostiumowego dramatu, wplatając w losy Jo March opowieść o samej Louisie May Alcott. W rolach głównych Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Tomothee Chamalet, Laura Dern, i Eliza Scanlen.

Daniel Craig Max Mumby/Indigo Getty Images

"Casino Royale" (2006)

Gdy Daniel Craig został wybrany na nowego Bonda, wielu wątpiło, czy dorówna legendzie swoich poprzedników, a jednak szybko udowodnił, że potrafi wnieść do kultowej postaci coś świeżego. Widzowie docenili, że jego agent 007 jest bardziej "ludzki", a jednocześnie zachowuje zimnokrwistą precyzję. W "Casino Royale" z 2006 roku na ekranie Craigowi partnerowali Mads Mikkelsen i Eva Green. Film łączy intensywny thriller, psychologiczną grę i klasyczny sznyt Bonda w sposób, który sprawia, że remake z 2006 roku nie tylko dorównuje, ale w wielu aspektach przewyższa oryginał z 1967 roku.

Matt Damon i Geroge Clooney Vince Bucci Getty Images

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" (2001)

Trzeba przyznać, że film "Ryzykowna gra" z 1960 roku miał wybitną obsadę: Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. Każdy z nich wnosił do filmu coś swojego, chociaż ostatecznie w produkcji chodziło bardziej o relacje między bohaterami niż sam napad. Film przez lata trochę się zestarzał. Remake Stevena Soderbergha z 2001 dostarcza dużo więcej rozrywki, a przede wszystkim może pochwalić się świetną konstrukcją scenariusza. Film jest dopracowany w każdym detalu, a od bohaterów nie da się oderwać wzroku. Przypomnijmy, że seria "Ocean's" Soderbergha doczekała się dwóch kontynuacji, a w pierwszej odsłonie wystąpili George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Casey Affleck, Bernie Mac, Carl Reiner i Julia Roberts.

"To" (2017) materiały dystrybutora

"To" (2017)

Technicznie rzecz biorąc wersja "To" z 1990 roku funkcjonuje jako miniserial telewizyjny, ale dla wielu widzów do dziś pozostaje kultowym horrorem z niezapomnianą kreacją Pennywise'a w wykonaniu Tima Curry'ego. Mimo tego sentymentu remake z 2017 roku wyraźnie pokazuje, jak bardzo zmieniły się możliwości opowiadania grozy na ekranie. Pennywise Billa Skarsgårda, wsparty nowoczesną charakteryzacją i efektami specjalnymi, jest postacią dużo bardziej złowrogą i niepokojącą. Widz odczuwa strach w każdym momencie filmu, a młodzi aktorzy - m.in. Finn Wolfhard, Jaeden Martell, Wyatt Oleff i Jack Dylan Glazer - tworzą bardziej wiarygodne i angażujące role.

"Narodziny gwiazdy" materiały prasowe

"Narodziny gwiazdy" (2018)

Film "Narodziny gwiazdy" w reżyserii Bradleya Coopera zrobił prawdziwą furorę w kinach. Razem z Lady Gagą gwiazdor ukazał historię, która poruszyła widzów na całym świecie, nadając dobrze znanej opowieści zupełnie nowy wydźwięk. Ponadto, piosenka "Shallow", która promowała film, została nagrodzona Oscarem! Faktycznie trudno porównywać tę wersję z filmami z 1937 czy 1954 roku, bo język kina przez dekady zmienił się diametralnie. Chociaż pojawiły się głosy, że w poprzednich odsłonach brakowało ekranowej chemii, która w wersji Coopera i Gagi wręcz iskrzy. Podobnie jak w przypadku innych nowszych odsłon znanych filmów, scenariusz "Narodzin gwiazdy" jest narracyjnie bardziej zwarty i emocjonalny.

