Krytycy nie mają wątpliwości. Te filmy to prawdziwe perełki Netfliksa

"Proces siódemki z Chicago"

Aaron Sorkin bierze na warsztat jeden z najbardziej głośnych procesów w historii Stanów Zjednoczonych. Jest rok 1968. Pokojowy protest przeciwko wojnie w Wietnamie podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w Chicago wymyka się spod kontroli i kończy interwencją policji oraz Gwardii Narodowej. Kilku organizatorów demonstracji zostaje postawionych przed sądem. W filmie świetne kreacje stworzyli m.in. Eddie Redmayne, Alex Sharp, Jeremy Strong, Sacha Baron Cohen i John Caroll Lynch.

"Tick, tick...BOOM!"

"Tick, tick…BOOM" to reżyserski debiut zdobywcy nagród Pulitzera i Tony, Lin-Manuel Miranda. Film oparty na autobiograficznym musicalu Jonathana Larsona to pełna energii, emocjonalna opowieść o marzeniach, ambicji i presji czasu. Poznajemy Jona - młodego kompozytora z Nowego Jorku, który marzy o stworzeniu musicalu, który odmieni jego życie. To kino dynamiczne, poruszające i bardzo osobiste. Andrew Garfield stworzył w tej produkcji jedną ze swoich najlepszych kreacji.

"Śnieżne bractwo"

"Śnieżne bractwo" to poruszający dramat oparty na jednej z najbardziej niewiarygodnych prawdziwych historii XX wieku. Film opowiada o katastrofie lotniczej z 1972 roku, kiedy samolot z urugwajską drużyną rugby na pokładzie rozbił się wysoko w Andach. Z 45 pasażerów przeżyło zaledwie 29 - a przed nimi była walka nie tylko z zimnem, głodem i wysokością, ale też z własnymi granicami.

"Roma"

"ROMA" to najbardziej osobisty film w dorobku Alfonso Cuarón - intymna, niezwykle subtelna opowieść inspirowana jego własnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Bohaterką filmu jest Cleo, młoda kobieta pracująca jako pomoc domowa u rodziny z klasy średniej w Mexico City na początku lat 70. Oszczędne w formie dzieło zdobyło aż trzy Oscary! Statuetki otrzymało w kategoriach najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Dwóch papieży"

Kolejny nominowany do Oscara reżyser, Fernando Meirelles, przedstawia opowieść ukazującą "kulisy zmian u władzy". Film to fascynująca opowieść o spotkaniu dwóch ludzi, którzy patrzą na Kościół i świat z zupełnie różnych perspektyw. Produkcja "Dwóch papieży" jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i pokazuje rozmowy między papieżem Benedyktem XVI a przyszłym papieżem Franciszkiem. W rolach głównych oczywiście Anthony Hopkins i Jonathan Pryce.

