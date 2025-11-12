Kino skandynawskie od lat przyciąga widzów swoim chłodnym klimatem, głębokimi emocjami i niebanalnymi historiami. Od mrocznych thrillerów po poruszające dramaty. Jeśli szukasz filmów, które wciągną cię od pierwszej minuty i pozostaną w pamięci na długo, przygotowaliśmy pięć propozycji skandynawskich tytułów, które zobaczysz na HBO Max.

"Na rauszu"

"Na rauszu" Thomasa Vinterberga opowiada o grupie przyjaciół, nauczycieli z liceum, którzy postanawiają na własnej skórze przekonać się, ile prawdy kryje się w teorii mówiącej o tym, że człowiek funkcjonuje lepiej, gdy jest w stanie lekkiego upojenia alkoholowego. Początkowo eksperyment wydaje się działać, ich lekcje się zmieniają, oni czują się młodsi, bardziej zaangażowani. Jednak wraz z pogłębianiem się próby granica między zabawą a destrukcją zaczyna się zacierać.

Reklama

W głównej roli oglądamy Madsa Mikkelsena. Partnerują mu: Thomas Bo Larsen, Magnus Millang oraz Lars Ranthe. Film otrzymał Oscara, a także cztery Europejskie Nagrody Filmowe oraz nagrodę BAFTA, francuskiego Cezara i hiszpańską Goyę.

"Armand"

"Armand" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Halfdana Ullmanna Tøndela, wnuka Liv Ullmann i Ingmara Bergmana. W roli głównej wystąpiła Renate Reinsve, zdobywczyni nagrody w Cannes za brawurową rolę w "Najgorszym człowieku na świecie".

Zdjęcie "Armand" / Nowe Horyzonty / materiały prasowe

Armand znowu sprawia kłopoty w szkole. Jego ekscentryczna matka (Renate Reinsve) zostaje wezwana na spotkanie z nauczycielką. Ku jej zdziwieniu, w szkole czekają na nią również rodzice innego chłopca. Nikt z obecnych nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło. Ten, wydawałoby się, drobny incydent między chłopcami jest niczym szpila, która przebija balon napięcia pomiędzy ich matkami. Dochodzi do eskalacji konfliktu, gdzie prawda miesza się z kłamstwem, a bohaterki rozpoczynają psychologiczną walkę o uwagę i zaufanie.

"Seks"

"Seks" to norweski film w reżyserii Daga Johana Haugeruda. Opowiada historię dwóch kominiarzy, obu w heteroseksualnych, monogamicznych małżeństwach, którzy nagle muszą zmierzyć się z doświadczeniami podważającymi ich dotychczasowe przekonania o seksualności, rolach płciowych i tożsamości. Jeden z mężczyzn doświadcza zbliżenia z innym mężczyzną, a drugi śni o tym, że jest kobietą.

Film jest częścią trylogii Haugeruda "Sex, Dreams, Love". W rolach głównych wystąpili Jan Gunnar Røise oraz Thorbjørn Harr.

"Raj w płomieniach"

"Raj w płomieniach" to dramat, który pokazuje życie trzech sióstr, Laury, Miry i Steffi, pozostawionych same sobie, gdy ich matka nagle znika. Najstarsza siostra, Laura, musi stanąć na wysokości zadania i znaleźć sposób, by chronić rodzeństwo przed interwencją służb opieki społecznej. Wymyśla plan, który wymaga kreatywności, odwagi i ogromnej odpowiedzialności. Film skupia się na sile więzi rodzinnych, dorastaniu w trudnych warunkach i konfrontacji z rzeczywistością, która nie zawsze jest sprawiedliwa.

Reżyserką filmu jest Mika Gustafson, a produkcja powstała w koprodukcji Szwecji, Włoch, Danii i Finlandii.

"Norwegian Dream"

"Norwegian Dream" opowiada historię 19-letniego Roberta (Hubert Miłkowski), który wyjeżdża do Norwegii, by spłacić rodzinne długi. Zaczyna pracę w przetwórni łososia, gdzie poznaje Ivara (Karl Bekele Steinland). Aby nie stracić pozycji w grupie, ukrywa swoją fascynację kolegą. Gdy wybucha strajk polskich pracowników fabryki, staje przed dylematem - ratować rodzinę i zostać łamistrajkiem czy dołączyć do Ivara i protestu?

Zdjęcie Hubert Miłkowski w filmie "Norwegian Dream" / materiały prasowe

Reżyser filmu Leiv Igor Devold ma polsko-norweskie korzenie, urodził się w Polsce, a dorastał w Norwegii. "Norwegian Dream" to norwesko-polsko-niemiecka koprodukcja, do której zdjęcia w całości odbyły się w Norwegii. W produkcję filmu zaangażowani byli twórcy ze wszystkich trzech krajów.

Czytaj więcej: Śniąc o miłości. Subtelny portret pierwszego zauroczenia