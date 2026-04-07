Barbra Streisand

Barbra Streisand, amerykańska piosenkarka, aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka przez wielu uznawana jest za jedną z największych gwiazd w historii. Jej kariera rozwinęła się błyskawicznie i choć lata mijają, ona wciąż pozostaje na świeczniku.

Od najmłodszych lat marzyła o sławie, jednak najbliżsi zupełnie nie wspierali jej w spełnieniu tych pragnień. Ojciec zmarł, kiedy miała zaledwie kilkanaście miesięcy, a matka nigdy w nią nie wierzyła. Odmawiała jej talentu i wytykała niedostatki w urodzie.

Płyty Barbry Sterisand wielokrotnie trafiały na szczyty list najlepiej sprzedających się albumów. "Back To Broadway" już po pierwszym tygodniu sprzedaży osiągnęła status platyny. Wielki sukces odniosły też m.in. "The Broadway Album", "Classical Barbra", "Barbra Streisand: The Concert".

Gwiazda ma na swoim koncie dwa Oscary. Pierwszą nagrodę otrzymała w 1969 roku za rolę w filmowej adaptacji musicalu "Zabawna dziewczyna" w reżyserii Williama Wylera. Kolejną odebrała w 1977 roku za piosenkę "Evergreen" do filmu "Narodziny gwiazdy" Franka Piersona. Podczas tegorocznego festiwalu w Cannes otrzyma także honorową Złotą Palmę za artystyczne dokonania.

Tom Waits

Tom Waits rozpoczął karierę muzyczną na początku lat 70., tworząc utwory nierzadko eksperymentalne, krzyżujące rocka z jazzem, bluesem czy folkiem. Artysta od dekad zachwyca słuchaczy niskim głosem oraz cynicznym wydźwiękiem jego tekstów.

Aktorskim debiutem Toma Waitsa był występ w filmie Sylvestra Stallone'a "Paradise Alley" (1978). W obrazie, opowiadającym historię trzech braci próbujących swych sił we wrestlingu, Waits wcielił się w postać podrzędnego pianisty Mumblesa. W kolejnych latach współpracował m.in. z Francisem Fordem Coppolą ("Dracula"), Robertem Altmanem ("Na skróty") czy Terrym Gilliamem "Parnassus". Często pojawia się także w filmach Jima Jarmuscha, z którym prywatnie od lat łączy go przyjacielska relacja. Oglądaliśmy go choćby w "Poza prawem" (pierwsza główna rola Waitsa), "Kawie i papierosach" czy w nagrodzonym Złotym Lwem "Father Mother Sister Brother" z 2025 roku.

Gwiazdy muzyki z aktorskim talentem: Lady Gaga

W 2008 roku Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) wydała album "The Fame" i niemal od razu stała się gwiazdą. Debiutancka płyta artystki odniosła ogromny sukces, a kolejne jedynie potwierdzały jej ogromny talent i wszechstronność.

Na ekranie po raz pierwszy pojawiła się dzięki serii "American Horror Story: Hotel", jednak dopiero w 2018 roku świat mógł w pełni przekonać się o jej aktorskich umiejętnościach. W czwartej ekranowej wersji "Narodzin gwiazdy" wcieliła się w Ally - 31-letnią kelnerkę, której występ w podrzędnym barze zostaje dostrzeżony przez Jacksona Maine'a (Bradley Cooper), walczącego z nałogami gwiazdora country. Zauroczony dziewczyną mężczyzna pomaga jej rozwinąć karierę muzyczną. Wkrótce zostają parą. Jednak gdy jej gwiazda zaczyna świecić jaśniej od niego, Maine poddaje się swoim najgorszym instynktom.

Krytycy docenili, jak wiarygodnie Gaga wypadła jako nieśmiała i niepewna siebie Ally - dziewczyna tak różna od scenicznego wizerunku piosenkarki. Występ przyniósł jej nominację do Oscara. Statuetkę odebrała za piosenkę "Shallow", którą wykonuje w filmie. W kolejnych latach oglądaliśmy ją m.in. w "Domu Gucci", "Jokerze: Folie à deux" czy "Wednesday".

Björk Guðmundsdóttir

Björk to jedna z najbardziej znanych i cenionych artystek z Islandii. Jako nastolatka uczęszczała do szkoły muzycznej i próbowała swoich sił w pierwszych zespołach. Obecnie jest laureatka m.in. statuetki Brit Award czy Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV.

Na ekranie zadebiutowała w 1990 roku, grając w "Krzewie jałowca" na podstawie baśni braci Grimm. Dziewięć lat później wystąpiła w "Tańcząc w ciemnościach" Larsa von Triera. Wcieliła się w Selmę, Czeszkę mieszkającą w stanie Waszyngton. Kobieta cierpi na rzadkie dziedziczne schorzenie, przez które traci wzrok. Zbiera pieniądze na operację, która uchroni przed tym losem jej 12-letniego syna. Jej plany krzyżuje tragedia.

Selma w wykonaniu Björk to postać skazana na brak szczęśliwego zakończenia, a mimo to naiwna, w swoim zachowaniu często przypominająca dziecko. Bojąc się konfrontacji ze światem, zamyka się w wyobrażeniach, które coraz bardziej przejmują kontrolę nad jej życiem. Za swój występ piosenkarka otrzymała Europejską Nagrodę Filmową i nagrodę dla najlepszej aktorki w Cannes. Mimo ogromnego sukcesu rola okazała się bardzo wymagająca fizycznie i psychicznie, przez co Björk na długo zrezygnowała z jakichkolwiek filmowych projektów. Po latach wniosła także oskarżenia przeciwko reżyserowi, zarzucając mu nieodpowiednie i przekraczające granice zachowanie na planie.

Po raz ostatni oglądaliśmy ją w roli wieszczki w produkcji "Wiking" (2022) Roberta Eggersa.

Frank Sinatra

W muzyce zakochał się, gdy usłyszał Binga Crosby'ego. W aktorstwie - gdy zrozumiał, że ekran go lubi. Zdolny i ambitny, znalazł pracę w miejscowym klubie, skąd trafił do orkiestry Tommy'ego Dorseya. W 1942 roku Frank zaczął rozważać solową karierę. Udało się - w latach 40. aż 17 jego utworów znalazło się w czołówce list przebojów. Miał dobre i złe okresy. Zdarzył się przestój w karierze muzycznej, lecz powodzenie w Fabryce Snów zrobiło swoje i pomogło mu wrócić na szczyt.

W 1953 roku otrzymał Oscara za drugoplanową rolę szeregowca Angelo Maggio w "Stąd do wieczności". Kolejne ekranowe strzały w dziesiątkę to: "Faceci i laleczki", "Wyższe sfery", "W 80 dni dookoła świata" czy "Tak niewielu".

