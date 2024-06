Euro 2024 to nie tylko emocje na stadionie i przed telewizorem. To także idealny moment, by zanurzyć się w świat filmowych opowieści o piłce nożnej. Od kultowych klasyków, jak "Ucieczka do zwycięstwa" z Pele i Kazimierzem Deyną, po wzruszające historie o sile sportu, jak "Boisko bezdomnych", kino niejednokrotnie udowadniało, że piłka nożna to coś więcej niż tylko gra.

W naszym zestawieniu znajdziesz 8 filmów, które zabiorą Cię w podróż przez różne oblicza futbolu. Zobaczysz, jak piłka nożna może łączyć się z wojną, polityką, miłością, a nawet kung-fu. Poznasz historie młodych piłkarzy spełniających swoje marzenia, a także tych, którzy dzięki piłce odnaleźli sens życia. Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem futbolu, czy po prostu szukasz dobrej rozrywki, te filmy z pewnością Cię nie zawiodą.

TOP najlepsze filmy o piłce nożnej

1. "Ucieczka do zwycięstwa" (1981)

John Huston zabiera nas do obozu jenieckiego podczas II wojny światowej, gdzie alianccy więźniowie mają zagrać mecz piłki nożnej. Michael Caine w roli dowódcy drużyny, a na boisku obok niego gwiazdy futbolu: Pele, Bobby Moore i Kazimierz Deyna. Mecz staje się okazją do udowodnienia swojej wyższości, a zamieszanie związane z nim sprzyja planowanej ucieczce.

2. Trylogia "Gol" (2005-2009)

Choć fabuła może nie powala, to sekwencje meczowe w tej trylogii są prawdziwą ucztą dla oczu. Zobacz, jak piękno futbolu łączy się z historią młodego piłkarza, który spełnia swoje marzenia o grze w wielkim klubie. W rolach epizodycznych pojawiają się gwiazdy piłki, takie jak David Beckham, Zinédine Zidane i Raul.

3. "Podkręć jak Beckham" (2002)

Gurinder Chadha opowiada historię młodej hinduskiej dziewczyny, która marzy o karierze piłkarskiej, mimo sprzeciwu tradycyjnej rodziny. Piękne dryblingi i strzały w wykonaniu pań, a do tego Keira Knightley i Jonathan Rhys Meyers na ekranie.

4. "Ona to on" (2006)

Amanda Bynes i Channing Tatum w romantycznej komedii dla nastolatków, gdzie piłka nożna staje się tłem dla miłosnych perypetii. Młoda dziewczyna, która uwielbia grać w futbol, postanawia udawać swojego brata bliźniaka, aby móc grać w męskiej drużynie.

5. "Shaolin Soccer" (2001)

Stephen Chow łączy futbol z kung-fu w tej przezabawnej parodii kina sportowego i filmów karate. Byli mnisi Shaolin tworzą drużynę piłkarską i pokazują, co mistrzowie sztuk walki potrafią zrobić ze zwykłą futbolówką.

6. "Kapitan Hawk" (1983-1986)

Kultowa japońska animacja, która dla wielu z nas była pierwszym kontaktem z piłką nożną. Niesamowite dryblingi, strzały z nieprawdopodobną siłą i bramkarze broniący niemożliwe do obrony piłki. "Kapitan Hawk" to klasyk, który warto obejrzeć nawet dziś.

7. "Boisko bezdomnych" (2008)

Kasia Adamik opowiada prawdziwą historię mieszkańców dworców i noclegowni, którzy stworzyli własną drużynę piłkarską i reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata. Film pokazuje, jak sport może pomóc odzyskać utraconą godność.

8. "Mundial. Gra o wszystko" (2014) oraz "Diego" (2019)

Dwa dokumenty, które pokazują futbol z innej strony. "Mundial. Gra o wszystko" to polska produkcja o mistrzostwach świata w Hiszpanii w 1982 roku, gdzie sport przeplata się z polityką. "Diego" to z kolei historia Diego Maradony, jednego z najlepszych piłkarzy w historii, pokazana z perspektywy jego wzlotów i upadków.

Zdjęcie Kadr z filmu "Shaolin soccer" / materiały prasowe

