Arcydzieła, które oglądamy do dziś. TOP5 mrocznych filmów fantasy

Labirynt Fauna

Niesamowity, fenomenalny a czasami bardzo mroczny i przerażający film Guillermo del Toro z 2006 roku. Przedstawia historię Ofelii obdarzonej niezwykłą wyobraźnią. Ofelia wraz z matką i ojczymem wyprowadza się do wiejskiego domu. Posiadłość położona jest w pobliżu starego zrujnowanego labiryntu. Szybko staje się on ulubionym miejscem pobytu dziewczynki, która nie mogąc poradzić sobie z samotnością i brutalnością otaczającej rzeczywistości, wymyśla swój własny wyimaginowany świat. Jest on pełen fantastycznych stworów i tajemniczych miejsc, do którego ucieka przy każdej możliwej okazji. Ową krainą włada niejaki Faun...

Jeździec bez głowy

"Jeździec bez głowy" Tima Burtona powstał na podstawie opowiadania Washingtona Irvinga. Historia skupia się na postaci Ichaboda Crane'a, młodego policjanta, który trafia do niewielkiej osady Sleepy Hollow, aby wyjaśnić serię tajemniczych morderstw. Według mieszkańców za zbrodniami stoi legenda o jeźdźcu bez głowy, co od początku budzi w bohaterze sceptycyzm.

Z czasem śledztwo zaczyna przybierać coraz bardziej niepokojący obrót, a granica między racjonalnym podejściem a tym, co trudne do wytłumaczenia, zaczyna się zacierać. W rozwikłaniu zagadki pomaga mu Katrina, postać, która okazuje się mieć znacznie większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Koralina i tajemnicze drzwi

Pewnego dnia, kiedy Koralina zwiedza nowy dom, odkrywa, że jej mieszkanie ma 14 drzwi. 13 drzwi otwiera się bez problemu i prowadzi do rzeczywistych miejsc w mieszkaniu. Czternaste drzwi znajdują się w odległym kącie pracowni i są zamknięte. Drzwi prowadzą do ciemnego przejścia, a stąd do niespokojnego miejsca spowitego mgłą i zamieszkałego przez alternatywną wersję jej sąsiadów i rodziców.

Nagradzana animacja i uznana przez krytyków animacja (zdobyła dwie nagrody Annie) w reżyserii i według scenariusza Henry'ego Selicka powstała w oparciu o popularną powieść Neila Gaimana.

Crimson Peak. Wzgórze krwi

To kolejny film w reżyserii Guillermo del Toro na liście. "Crimson Peak. Wzgórze krwi" to osadzony w gotyckich realiach XIX wieku film przedstawiający historię nawiedzanej przez duchy Edith Cushing (Mia Wasikowska), która z wielkiej miłości poślubia Thomasa Sharpe'a (Tom Hiddleston). Nie wie jednak, że za ożenkiem stoi przerażający plan pana młodego i jego tajemniczej siostry (Jessica Chastain). Na ekranach kin zadebiutował w 2016 roku.

Siedem minut po północy

Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle odwagi co 10-letni Josh. Samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze rozkładają ręce. W tej sytuacji Josh zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca - jest nim mroczna istota ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga Josha w świat, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. W filmie wystąpili Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones.

