"Stoker"

Po tym jak ojciec Indii (Mia Wasikowska) ginie w wypadku samochodowym, jej wujek Charlie (Matthew Goode), o którego istnieniu nie wiedziała, przyjeżdża zamieszkać z nią i jej emocjonalnie niestabilną matką (Nicole Kidman). Niedługo po jego pojawieniu się, India zaczyna podejrzewać, że ten tajemniczy, czarujący mężczyzna ma ukryte motywy. Mimo tego spostrzeżenia, coś ją do niego przyciąga.

Reklama

"Stoker" to debiut anglojęzyczny południowokoreańskiego reżysera, Parka Chan-wooka ("Oldboy", "Służąca"). Autorem scenariusza jest Wentworth Miller ("Skazany na śmierć"), który napisał go pod pseudonimem Ted Foulke.

"Niepokój"

Kale Brecht (Shia LaBeouf) traci ojca i zaczyna sprawiać kłopoty w szkole. Po incydencie z nauczycielem sąd skazuje go na trzy miesiące aresztu domowego. Z powodu nudy Kale zaczyna podglądać sąsiadów. Wkrótce podejrzewa, że jeden z nich, pan Turner (David Morse), może mieć sporo za uszami. Kale angażuje się w ryzykowne śledztwo, próbując udowodnić swoje podejrzenia, jednocześnie balansując na granicy prawa i bezpieczeństwa.

Za reżyserię "Niepokoju" odpowiada D.J. Caruso. Dynamiczna fabuła, trzymające w napięciu sceny i świetna obsada gwarantują emocje od pierwszej do ostatniej minuty.



Zdjęcie "Niepokój" / Rights Managed / Mary Evans Picture Librar / Forum / Agencja FORUM

"Cząstki kobiety"

Film "Cząstki kobiety" w reżyserii Kornéla Mundruczó porusza tematy straty, winy i odbudowy własnego życia po dramatycznym wydarzeniu. Martha i Sean to para z Bostonu, która oczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka. Decydują się na poród w domu, ale gdy zachodzi komplikacja, pojawia się zastępcza położna Eva. Marta traci córkę. Wpada w głęboką żałobę i rozpoczyna długą, bolesną drogę, by poradzić sobie z tragedią.

W filmie kluczową rolę odgrywa Vanessa Kirby, która w niezwykle poruszający sposób wciela się w Marthę. U jej boku występuje Shia LaBeouf jako Sean, partner Marthy. W roli położnej oglądamy Molly Parker, a rodzicielskie wsparcie i napięcia rodzinne pokazuje Ellen Burstyn jako matka Marthy.

Zdjęcie Vanessa Kirby w scenie z filmu "Cząstki kobiety" / materiały prasowe