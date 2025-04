Quiz: Jak dobrze znasz Pamelę Anderson? Tylko najlepsi mają szansę na 10 punktów!

Quizy filmowe

To gwiazda, która zrealizowała swój amerykański sen. Grała w filmach, serialach, była na rozkładówkach i na okładkach wielu czasopism. Wywoływała skandal za skandalem. Po latach wraca w wielkim stylu na kinowe ekrany. Od 25 kwietnia można oglądać film "The Last Showgirl", w którym Pamela Anderson zagrała główną rolę. Co wiecie o tej legendzie kina i telewizji lat 90., pamiętacie jej role? Sprawdźcie się w naszym quizie. Kto zdobędzie choć 6 punktów?