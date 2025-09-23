Na pewno nie wiesz wszystkiego o kultowym aktorze! 6/10 to już sukces

John Travolta to kultowy aktor, który wsławił się wieloma godnymi zapamiętania kreacjami. Zaczynał od drobnych ról, a pierwsze występy na kinowym ekranie nie zwiastowały wielkiej kariery. Wszystko jednak zmieniło się po jednej roli, która sprawiła, że jego życie zawodowe rozkwitło. Jak wiele wiesz o uwielbianym aktorze?

Zdjęcie Kirstie Allen i John Travolta w filmie "I kto to mówi" / AKPA