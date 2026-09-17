Zobacz, jak zaczyna się rewolucja. Zwiastun głośnego filmu wbija w fotel

Błogosławieństwo od poprzednika

Grający młodego Haymitcha Abernathy'ego Joseph Zada został zaliczony przez wpływowy magazyn "Variety" do dziesiątki aktorów i aktorek, których kariery warto śledzić w 2026 roku. O doświadczeniach swego bohatera mówił w wywiadzie dla "People" tak: "Haymitch wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero dwadzieścia cztery lata później. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i cały świat do pokonania".

O tym, jak los zaczął mu sprzyjać, młody aktor opowiadał swej koleżance z planu Elle Fanning (Effie Trinket) w "Interview Magazine". Na pytanie o to, czy przed rozpoczęciem pracy nad filmem otrzymał błogosławieństwo od Woody'ego Harrelsona, wcielającego się wcześniej w rolę Haymitcha, odparł: "Spotkaliśmy się, lecz dopiero po zakończeniu zdjęć. Aby naprawdę rzucić się w tę rolę, musiałem przestać o tym myśleć. Samo zadanie było wystarczająco trudne. Ale kiedy już spotkałem Woody'ego, dostałem jego błogosławieństwo".

Finalny zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu, zarówno z przygotowań do 50. Głodowych Igrzysk, jak i z walk na arenie. A fani już odliczają dni do premiery!

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": Fabuła

W państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę 50. Głodowych Igrzysk skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada!