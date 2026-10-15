Zbyt skandalizujący? Polskie kina pokażą ten film tylko przez dwa dni

Skąd wziął się Ali G?

Bohater Sachy Barona Cohena zadebiutował w 1998 roku w programie "The Eleven O'Clock Show" w stacji Channel 4. Wielką, światową popularność przyniósł mu nadawany w pierwszych latach XXI wieku talk-show "Da Ali G Show", w którym przeprowadzał wywiady ze znanymi Brytyjczykami, zaskakując ich celnymi pytaniami. Program zdobył nagrodę BAFTA za najlepszą serię komediową (2001). W 2002 roku powstała pełnometrażowa komedia fabularna "Ali G Indahouse", w której Ali G przypadkowo wybrany zostaje do brytyjskiego parlamentu.

Sacha Baron Cohen: Wszystkie wcielenia

Cohen stworzył w późniejszym czasie kolejne postacie komediowe, w tym słynnego Borata. Film "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej" (2006) zapewnił mu nie tylko zachwyt widzów, ale i Złoty Glob 2007 dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu, jak również nominację do Oscara za współautorstwo scenariusza.

Ale Sacha Baron Cohen ma na koncie także role dramatyczne. Należy wymienić tu przede wszystkim obsypany nagrodami "Proces Siódemki z Chicago" (2020) w reżyserii Aarona Sorkina. Udział w tym filmie przyniósł mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

W "Ali G: Kto ja jezdem?", który jest debiutem reżyserskim Sachy Barona Cohena, Ali G zabiera publiczność w szaloną podróż. Przez ponad rok towarzyszą mu kamery: podczas spacerów ulicami miasta, występów w przeróżnych programach, a także podczas całkiem intymnych chwil.

"Ali G: Kto ja jezdem?": Fabuła

Po dwudziestu latach balowania, palenia trawki i podrywania lasek, Ali G przeżywa prawdziwy szok. Okazuje się, że jego wieloletnia dziewczyna Julie jest w ósmym miesiącu ciąży! Koniec z imprezowaniem? Nic z tych rzeczy! Przyszły tatuś rusza do Ameryki, żeby odzyskać dawną sławę, zarobić wielką kasę i udowodnić światu, że nadal jest numerem jeden. Jak zwykle ma wielkie ambicje, jeszcze większe ego i absolutnie żadnego pojęcia, w co się pakuje.

W kinach film pokazywany będzie tylko przez jeden weekend: 23-24 października.

"Ali G: Kto ja jezdem?" [trailer] materiały dystrybutora



