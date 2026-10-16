"Crash"

Zapomnij o hamulcach! Kultowy thriller Davida Cronenberga "Crash", otwiera się w nowym oknie powraca do kin z okazji 30. rocznicy premiery w wersji odrestaurowanej 4K. Jedno z najważniejszych wydarzeń kinowych lat 90., stanowi niesłabnące źródło inspiracji dla filmów zderzających technologię z ludzką tkanką i futurystyczne spekulacje z ciężarem materii, na czele z nagrodzonym Złotą Palmą "Titane" Julii Ducournau. Nie ma po co zapinać pasów - zderzenie czołowe gwarantowane.

Lata 90., nowoczesne miasto ze sznurami autostrad i tysiącami aut na ulicach. Producent filmowy James Ballard (James Spader) pewnego dnia przez nieuwagę powoduje wypadek samochodowy i poznaje Helen (Holly Hunter), której mąż ginie na miejscu. Para nawiązuje ze sobą romans. Podczas rekonwalescencji w szpitalu James spotyka z kolei Vaughana (Elias Koteas) - pasjonata groźnych kolizji, który wieczorami odtwarza legendarne kraksy z przeszłości, w tym śmiertelny wypadek Jamesa Deana. Bohaterowie dzielą fascynację niebezpieczeństwem i śmiercią, zanurzając się w podziemną kulturę, w której granica między człowiekiem, ciałem i technologią ulega zatarciu.

Przełomowe, kontrowersyjne w momencie premiery dzieło Cronenberga otrzymało w Cannes Specjalną Nagrodę Jury "za odwagę, brawurę i oryginalność". Kanadyjski mistrz zaproponował szokującą opowieść o goniących za adrenaliną, wyobcowanych z codzienności postaciach, które ekscytuje tylko ryzyko, a pożądanie staje się dla nich drogą do samozniszczenia. Chłodna, metaliczna, wystylizowana adaptacja powieści J.G. Ballarda to wchodząca pod skórę - oraz głęboko w nasze umysły - wizja nowoczesności, w której potrzebujemy ekstremalnych bodźców, by cokolwiek poczuć.

"Czas, który nie nadszedł"

Główną bohaterką filmu "Czas, który nie nadszedł", otwiera się w nowym oknie jest Sara, grana przez Agatę Kuleszę - kobieta, która przed laty odmówiła poddania się antygeriatrycznej kuracji i została odsunięta poza margines nowego porządku. W świecie, który nagradza podporządkowanie i usuwa z pola widzenia tych, którzy nie wpisują się w kult młodości, jej wybór staje się aktem odwagi, ale też źródłem dotkliwego wykluczenia. Po latach Sara staje twarzą w twarz nie tylko z dawną miłością - Oskarem, w którego wcielił się Dobromir Dymecki, lecz przede wszystkim z konsekwencjami decyzji, których nie da się cofnąć.

Choć akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, "Czas, który nie nadszedł" dotyka tematów boleśnie aktualnych. To opowieść o rzeczywistości, która odbiera ludziom prawo do autentyczności i wypiera wszystko, co przypomina o przemijaniu. W tym świecie izolowani są ci, którzy nie ulegli presji i nie przyjęli antygeriatrycznej kuracji - lub byli na nią zbyt dojrzali.

Film przewrotnie odwraca porządek, do którego przywykliśmy: tutaj starsza kobieta, na co dzień społecznie niewidzialna, staje się niewygodną figurą na świeczniku - bo jej ciało, jej wybór i jej obecność są dla tego świata nie do zaakceptowania. Film to debiut reżyserski Julii Rogowskiej, autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska. W pozostałych rolach występują Michalina Łabacz, Vanessa Aleksander, Maciej Musiał oraz Bartosz Bielenia.

"Rozważna i romantyczna"

"Rozważna i romantyczna", opublikowana po raz pierwszy w 1811 roku pod pseudonimem "By a Lady", była debiutancką powieścią Jane Austen - autorki takich literackich klasyków jak "Duma i uprzedzenie", "Emma" czy "Perswazje". W latach 90. doczekała się głośnej ekranizacji w reżyserii Anga Lee. W role sióstr Dashwood wcieliły się Emma Thompson (Elinor) oraz Kate Winslet (Marianne).Teraz kultową powieść przenosi ponownie na ekran reżyserka filmu "Blue Jean" - Georgia Oakley.

W roli głównej zobaczymy Daisy Edgar-Jones, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki głównej roli w serialu "Normalni ludzie". W kolejnych latach brytyjska aktorka wystąpiła m.in. w filmach "Fresh", "Gdzie śpiewają raki" oraz "Twisters".

Fabuła nowej "Rozważnej i romantycznej", otwiera się w nowym oknie koncentruje się na perypetiach - głównie miłosnych - sióstr Elinor (w tej roli Edgar-Jones) i Marianne Dashwood (Esmé Creed-Miles). Muszą zmierzyć się m.in. ze stratą oraz niestabilnością finansową po opuszczeniu rodzinnej posiadłości w Sussex.W filmie występują także: Caitríona Balfe, Frank Dillane, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach, George MacKay oraz Fiona Shaw.

"Street Fighter. Uliczny wojownik"

Film akcji "Street Fighter. Uliczny wojownik", otwiera się w nowym oknie to najnowsza adaptacja serii popularnych gier wideo, zapoczątkowanej pod koniec lat 80. XX wieku. Jego akcja rozgrywa się w 1993 roku. Fabuła skupi się na dawnych przyjaciołach Ryu (Andrew Koji) i Kenie (Noah Centineo), którzy zostają zrekrutowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang) do udziału w turnieju sztuk walki World Warrior. Za wydarzeniem kryje się śmiertelny spisek, który zmusi dawnych towarzyszy do zmierzenia się z demonami przeszłości.

W obsadzie znaleźli się również: Joe Anoa'i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy). Za kamerą stanął Kitao Sakurai, który pracował wcześniej przy "The Eric Andre Show" i komedii "Pranksterzy w trasie".

"Upadek wieloryba"

"Upadek wieloryba", otwiera się w nowym oknie to poruszająca opowieść o determinacji, sile więzi i próbie przeżycia w ekstremalnych warunkach. Po śmierci ojca Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Gdy niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie.

Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.

W roli głównej w thrillerze Briana Duffielda wystąpił Austin Abrams. To jego druga ważna kreacja w ostatnim czasie. W kinach wciąż grany jest "Resident Evil", gdzie jego występ mrozi krew w żyłach. Na ekranie partnerują mu: Josh Brolin i Elizabeth Shue.

"Baranek Shaun i Kudłata Bestia"

Komedia animowana "Baranek Shaun i Kudłata Bestia", otwiera się w nowym oknie Steve'a Coxa i Matthew Walkera to kolejna odsłona kultowej serii. Tym razem w jeszcze bardziej szalonej odsłonie! W tej przezabawnej kinowej przygodzie najsłynniejszy baranek świata zamienia się w… szalonego naukowca. Co może pójść nie tak?

W wieczór Halloween na farmie Mossy Bottom ekscytacja przeradza się w przerażenie, gdy niezdarny Farmer niszczy pole dyniowe. Shaun próbuje naprawić to za pomocą eksperymentów naukowych, ale sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy w lesie pojawia się dzika bestia...

"Pasażer Andrzej Munk"

"Pasażer Andrzej Munk", otwiera się w nowym oknie to dokumentalny portret tytułowego czołowego twórcy Polskiej Szkoły Filmowej, autora niezapomnianych filmów "Człowiek na torze", "Eroica", "Zezowate szczęście" i "Pasażerka".

Film Michała Bielawskiego ukazuje dorobek artystyczny reżysera, wykorzystując unikalne, częściowo nieznane materiały archiwalne, fragmenty filmów, kroniki i zdjęcia. Narracja z offu, zbudowana z wywiadów Munka oraz jego bliskich współpracowników i przyjaciół, prowadzi nas przez opowieść o jego życiu i twórczości.

"Egon Schiele. Poza tabu"

Dokument "Egon Schiele. Poza tabu", otwiera się w nowym oknie opowiada o tym, co uformowało wewnętrzny świat tytułowego artysty. Zwiedzamy więc dekadencki Wiedeń i skąpaną w secesji Pragę, z których uciekał na prowincję, trafiamy do Czeskiego Krumlova czy austriackiego Neulengbach, gdzie gorszył prowincjuszy. Poznajemy skomplikowane relacje z kobietami: fascynację siostrą Gerti, namiętny związek z muzą Valerie Neuzil, pełne dystansu małżeństwo z Edith Harms. Jedną z kluczowych bohaterek tej biografii jest także matka, obojętna na talent syna. "Malowałem, żeby mnie dostrzeżono" - notował Schiele.

Tworzył w czasach kwestionowania mieszczańskich norm i rozkwitu sztuki, w cieniu upadającego imperium. Nic dziwnego, że twórcy dokumentu podkreślają podobieństwa między artystą a Franzem Kafką. Obu zajmował związek seksu i śmierci, żyli z przeczuciem katastrofy i radykalnie zmienili pejzaż malarstwa i literatury.

Wypełniony arcydziełami "Egon Schiele. Poza tabu" prezentuje skarby z największej na świecie kolekcji malarstwa Schielego w wiedeńskim Muzeum Leopoldów. Nagość nikogo już nie oburza, ale tym, co naprawdę obnaża Schiele, jest bezbronność ciała wobec działania czasu. A to wciąż potężne tabu.

"Plac zabaw Putina"

Od lat Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Doktryna wojny hybrydowej wprowadzona przez Putina w 2013 roku zakłada atakowanie zachodnich państw bez wypowiedzenia wojny. Inwazja na Ukrainę sprawiła, że straciliśmy poczucie bezpieczeństwa.

W filmie Konrada Szołajskiego "Plac zabaw Putina", otwiera się w nowym oknie para polskich dokumentalistów rusza przez Europę Środkowo-Wschodnią, aby zbadać działania prowadzone przez rosyjskie służby poniżej progu wojny. Tropią agentów GRU związanych z wysadzaniem składów amunicji i próbami otrucia przeciwników Moskwy nowiczokiem. Rozmawiają z politykami, przedstawicielami służb, ekspertami, agentami wpływu i schwytanym rosyjskim szpiegiem. Ich śledztwo prowadzi do pytania o wojnę hybrydową - działania prowadzone przez lata bez formalnego wypowiedzenia wojny i często poza świadomością zwykłych obywateli.