"Przez ścianę": fabuła, obsada

W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse'a. Choć trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali i zakochali. Zaręczyli się przez ścianę. Siedem lat później wzięli ślub w więzieniu, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Przeżyli razem 50 lat.

Główną rolę w filmie "Przez ścianę" zagrała Maria Dębska, a partneruje jej Jakub Gierszał. W pozostałych rolach zobaczymy także Arkadiusza Jakubika, Agnieszkę Grochowską, Juliana Świeżewskiego, Agnieszkę Suchorę oraz rzadko pojawiająca się w kinie Dorotę Segdę. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Maciej Sobieszczański.

"Przez ścianę" to laureat sześciu nagród na tegorocznym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Wielkiej Nagrody Złote Lwy i Nagrody za Najlepsze Zdjęcia dla Jolanty Dylewskiej. Został uhonorowany także na 42. Warszawskim Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nagrodą FIPRESCI dla najlepszego filmu Konkursu Międzynarodowego i Nagrodą Specjalną Jury dla Marii Dębskiej. "Przez ścianę" znalazł się także w konkursie międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Toruniu, gdzie autorka zdjęć Jolanta Dylewska walczy o Złotą Żabę.

"Przez ścianę" materiały prasowe

"Dawno o żadnym filmie tak dużo nie myślałem, jak o nowym dziele Macieja Sobieszczańskiego. I choć od projekcji minęło już sporo czasu, mam w głowie niemal każdą jego scenę. "Przez ścianę" oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i dobrze, że przed filmem na ekranie pojawia się ta informacja, bo inaczej nie sposób byłoby w to uwierzyć. Melodramatyczna historia dwójki nieznajomych, których dzieli więzienna ściana, a mimo to łączy głębokie uczucie, chwyta nie tylko za serce, ale i za gardło" - pisał w recenzji filmu "Przez ścianę" Kuba Armata.

"Przez ścianę": data premiery i zwiastun

Film "Przez ścianę" trafi do polskich kin 1 stycznia 2027 roku. W sieci ukazał się oficjalny zwiastun.



