Zabrał trzynastoletniego syna na imprezę 18+. Szybko tego pożałował

Owen Wilson i gwiazdy muzyki w nietypowej komedii

Owen Wilson to aktor z hollywoodzkiej pierwszej ligi, który gwiazdorską pozycję zawdzięcza udziałowi w kultowych komediach "Polowanie na druhny" i "Starsky i Hutch". Wcielił się też w jedną z kluczowych postaci w dwóch sezonach serialu "Loki". W "Rolling Loud. Film" każda kolejna decyzja jego bohatera okazuje się gorsza od poprzedniej, a łatwego wyjścia z powikłanej sytuacji po prostu nie ma.

Matt Rife, młody komediowy talent, którego kariera nabrała zawrotnego tempa w 2023 roku, wsławił się między innymi tym, że sprzedał ponad 600 tysięcy biletów na swój występ w mniej niż 48 godzin. Znalazł się więc, obok Taylor Swift, w nielicznym gronie artystów, którzy, z racji ogromnego zainteresowania, doprowadzili do przeciążenia strony Ticketmaster. Obecnie ma ponad 20 milionów obserwujących na Tik Toku i 11 milionów na Facebooku.

Jednym z producentów filmu jest Travis Scott, raper, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny, którego cztery utwory dotarły na szczyt listy przebojów Billboard Hot 100. Scott pojawia się również w filmie. To podczas jego koncertu na Rolling Loud Miami na scenę nieoczekiwanie trafia bohater grany przez Wilsona.

"Wejście na scenę było przerażające. Rozmawiałem wcześniej z człowiekiem, który pełnił u Travisa rolę hypemana. Chciałem się upewnić, że nie oczekuje ode mnie tańca, bo nie jestem tancerzem" - wspominał aktor w rozmowie z Zanem Lowem (Apple Music). - "Odwróciłem się i zobaczyłem, że Travis Scott idzie w moją stronę. I nagle już tam byłem - to było doświadczenie poza ciałem. Sam nie wiem, po prostu… adrenalina".

Festiwal Rolling Loud, założony przez Matta Zinglera i Tariqa Cherifa, organizowany jest od 2015 roku. Edycja 2026 odbyła się w maju w Orlando.

"Rolling Loud. Film": Fabuła i data premiery

Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.

"Rolling Loud. Film" w kinach od 2 października!