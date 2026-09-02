Zabrał trzynastoletniego syna na imprezę 18+. Szybko tego pożałował

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

"Rolling Loud. Film", komedia nakręcona podczas największego hiphopowego festiwalu świata, w kinach pojawi się 2 października i należy spodziewać się absolutnie szalonej jazdy. To rodzaj koncertowej wersji "Kac Vegas", gdzie zdarzyć się może dosłownie wszystko. W roli ojca, który zabiera trzynastoletniego syna na imprezę stanowczo nieprzeznaczoną dla nieletnich, występuje Owen Wilson. Partnerują mu Matt Rife i Christine Ko. Trzeba być także przygotowanym na nieokiełznaną i nieprzewidywalną energię takich wykonawców jak Sexyy Red, Ty Dolla $igna i Ski Mask the Slump God.

Owen Wilson w białej bluzie i granatowej czapce na tle kolorowego, rozmytego światła w scenie z filmu „Rolling Loud. Film”.
Owen Wilson w scenie z "Rolling Loud. Film"materiały prasowe

Owen Wilson i gwiazdy muzyki w nietypowej komedii

Owen Wilson to aktor z hollywoodzkiej pierwszej ligi, który gwiazdorską pozycję zawdzięcza udziałowi w kultowych komediach "Polowanie na druhny" i "Starsky i Hutch". Wcielił się też w jedną z kluczowych postaci w dwóch sezonach serialu "Loki". W "Rolling Loud. Film" każda kolejna decyzja jego bohatera okazuje się gorsza od poprzedniej, a łatwego wyjścia z powikłanej sytuacji po prostu nie ma.

Matt Rife, młody komediowy talent, którego kariera nabrała zawrotnego tempa w 2023 roku, wsławił się między innymi tym, że sprzedał ponad 600 tysięcy biletów na swój występ w mniej niż 48 godzin. Znalazł się więc, obok Taylor Swift, w nielicznym gronie artystów, którzy, z racji ogromnego zainteresowania, doprowadzili do przeciążenia strony Ticketmaster. Obecnie ma ponad 20 milionów obserwujących na Tik Toku i 11 milionów na Facebooku.

Jednym z producentów filmu jest Travis Scott, raper, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny, którego cztery utwory dotarły na szczyt listy przebojów Billboard Hot 100. Scott pojawia się również w filmie. To podczas jego koncertu na Rolling Loud Miami na scenę nieoczekiwanie trafia bohater grany przez Wilsona.

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"Wejście na scenę było przerażające. Rozmawiałem wcześniej z człowiekiem, który pełnił u Travisa rolę hypemana. Chciałem się upewnić, że nie oczekuje ode mnie tańca, bo nie jestem tancerzem" - wspominał aktor w rozmowie z Zanem Lowem (Apple Music). - "Odwróciłem się i zobaczyłem, że Travis Scott idzie w moją stronę. I nagle już tam byłem - to było doświadczenie poza ciałem. Sam nie wiem, po prostu… adrenalina".

Festiwal Rolling Loud, założony przez Matta Zinglera i Tariqa Cherifa, organizowany jest od 2015 roku. Edycja 2026 odbyła się w maju w Orlando.

"Rolling Loud. Film": Fabuła i data premiery

Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.

"Rolling Loud. Film" w kinach od 2 października!

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