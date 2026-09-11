Wszystkie składniki na udane święta! Polska komedia romantyczna to murowany hit

W rolach głównych Piotr Stramowski ("Narzeczony na niby"), Zofia Jastrzębska ("Vinci 2"), Sonia Mietielica ("Breslau"), Adam Woronowicz ("Teściowie 3") i Danuta Stenka ("Listy do M. 4"). Za kamerą stanęła Magdalena Nieć, reżyserka familijnych hitów "O psie, który jeździł koleją" i "O psie, który jeździł koleją 2".

"Przepis na święta": Fabuła

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni.

Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra - drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz…

Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.

"Przepis na święta" tylko w kinach od 6 listopada. Zobacz zwiastun filmu!