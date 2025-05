Wraca epicki akcyjniak Netfliksa. W najnowszym filmie podnoszą poprzeczkę

"The Old Guard 2": adaptacja kultowego komiksu

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron), sekretna grupa bohaterów od stuleci chroni świat przed zagrożeniami. Kiedy ich nadzwyczajne zdolności zostają ujawnione, Andy i Nile (Kiki Layne), nowa rekrutka, muszą stawić czoła ludziom, którzy chcą przejąć ich moce i wykorzystać je do własnych celów. W drugiej części filmowej ekranizacji popularnego komiksu Grega Rucki zobaczymy nowe nazwiska. Do obsady "The Old Guard 2" dołączają Uma Thurman ("Kill Bill") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci").

W najnowszej odsłonie, jak czytamy w oficjalnym opisie filmu Netfliksa, Andy powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker (Matthias Schoenaerts) nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh (Veronica Ngô) pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat".

"The Old Guard 2": gościnny występ Umy Thurman

W "The Old Guard 2" gościnnie pojawi się Uma Thurman. Jak zaznaczała w wywiadzie z serwisem Collider reżyserka filmu, Victoria Mahoney, fani będą zachwyceni nowymi postaciami.

"Mogę powiedzieć, że i ekipa, i aktorzy byli przeszczęśliwi patrząc, jak Uma Thurman i Henry Golding odnajdują się w obsadzie oraz z doświadczeniem oraz pasją i zaufaniem pomogli tworzyć tę historię. Obserwowanie jak Uma oraz Henry nadają życie swoim postaciom przeniesie fanom wiele radości".

Najnowszy zwiastun produkcji możecie zobaczyć w sieci.

"The Old Guard 2": kiedy i gdzie oglądać?

"The Old Guard 2" zadebiutuje w Netflix 2 lipca 2025 roku.