Właśnie takich emocji oczekujesz w kinie! Szczególnie na Halloween

Mierzenie się ze strachem

Na fotelu reżysera "Wyspy pająków" zasiadł Christopher Smith, prawdziwy spec od horrorów, który debiutował przebojowym "Lękiem" z Franką Potente i Seanem Harrisem (2004). Wszystkie jego dotychczasowe fabuły stały się kultowymi tytułami dla fanów nowoczesnego kina grozy.

O "Wyspie pająków" mówił tak: "Chciałem, aby widzowie poczuli się, jakby tam byli - by odczuli każdy dźwięk, każdy ruch, każdą chwilę. Wyspa jest nie tylko tłem. Jest bohaterem. Jest nieprzewidywalna, piękna i całkowicie obojętna na nasz los".

Kluczowa była obsada. Szukano aktorów, którzy wiarygodnie pokażą walkę o przetrwanie, ale i o człowieczeństwo swoich bohaterów w obliczu katastrofy. Wybitnego aktora charakterystycznego Tima McInnerny'ego ("Notting Hill", serial "Gra o tron") przyciągnęła emocjonalna prawda filmu: "Urzekło mnie to, że nie chodziło tylko o reakcję na zagrożenie - istotą opowieści było mierzenie się ze strachem, ochrona bliskich i konfrontacja z tymi aspektami własnej osobowości, których wolelibyśmy unikać".

Główną rolę kobiecą powierzono Rose Williams, znanej przede wszystkim z seriali "Sanditon" (2019-2023) i "Nastoletnia Maria Stuart" (2017), a także z filmu "Paryż pani Harris" (2022). Avani Gregg, amerykańska aktorka i influencerka, która również wystąpiła w filmie, podzieliła się swymi wspomnieniami z planu: "Pracowaliśmy w autentycznych plenerach, zmagając się z żywiołami. To wspólne doświadczenie pozwoliło nam porozumiewać się niemal bez słów".

Producent Michael Knowles podsumowywał: "To film, który działa na wielu płaszczyznach. Trzyma w napięciu, jest emocjonalny i wyróżnia się wyrazistą warstwą wizualną. To dokładnie taka historia, jakiej widzowie oczekują w kinie".

"Wyspa pająków": Fabuła

Chcieli tylko dobrze się bawić. Teraz muszą walczyć o przetrwanie. Grupa influencerów trafia na rajską wyspę, by uczestniczyć w otwarciu Pearl Haven, najbardziej luksusowego hotelu świata. Zaproszeni goście mają zrobić z wydarzenia viralowy hit. Słońce, egzotyka i impreza życia szybko zmieniają się w koszmar, gdy wyspę opanowują śmiertelnie niebezpieczne pająki.

"Wyspa pająków" w kinach od 30 października!

"Wyspa pająków" [trailer] materiały prasowe



