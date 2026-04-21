Premiera długo wyczekiwanego sequelu

Po 20 latach kultowy film "Diabeł ubiera się u Prady" doczekał się kontynuacji, która zadebiutuje w polskich kinach już w piątek 1 maja! Pierwowzór trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

Kultowa obsada powraca w nowej odsłonie przygód Andy i Mirandy. Na ekranie ponownie zobaczymy wspomniane już Hathaway i Streep oraz Emily Blunt i Stanleya Tucci. W obsadzie sequela pojawią się także: Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet, a także Caleb Hearon, Helen J. Shen i Conrad Ricamora. Potwierdzono też udział Lady Gagi.

Gwiazdy "Diabeł ubiera się u Prady 2" na czerwonym dywanie

W nocy z poniedziałku na wtorek w Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera filmu, w którym powracają kultowi bohaterowie. Nie trzeba zgadywać, że gwiazdy olśniły swoimi kreacjami na czerwonym dywanie w prestiżowym Lincoln Center. Zobacz tylko te stroje!

Oczywiście motywem przewodnim w kreacjach aktorów była czerwień, z którą od lat kojarzy się plakat filmu. Właśnie na ten kolor w swoich kreacjach postawiły Meryl Streep i Anne Hathaway. Ta pierwsza wybrała na pelerynę Givenchy i kontrastujące z nią dodatki. Hathaway zachwyciła w zjawiskowej, ciekawie skonstruowanej sukni, do której dobrała mocne buty na obcasie.

Premiera "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Emily Blunt zjawiła się w jasnej sukni projektu Schiaparelli, w którym nie dało się przeoczyć ozdobnego gorsetu z piór. Z kolei Stanley Tucci na tę okazję wybrać ciemny garnitur, do której dobrał białą koszulę i ciemne okulary.

O czym będzie kontynuacja kultowego filmu?

W drugiej części Miranda Priestly (Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily (Blunt), dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje. Jednocześnie Miranda mierzy się z kryzysem medialnym, który ma zażegnać powracająca do "Runway" Andy (Hathaway).

