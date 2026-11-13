O czym będzie film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"?

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" będzie się rozgrywała 40 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata przed "Igrzyskami śmierci". Autorka powieści, na podstawie której powstał film, Suzanne Collins, zdradziła, że do napisania piątej części zainspirowały ją słowa Davida Hume'a o "łatwości, z jaką garstka rządzi masami". Fabuła skupi się także na tematyce propagandy i tym, jak ludzie u władzy wpływają na przewodnią narrację. Według pisarki pytanie "Prawda czy kłamstwo?" nigdy nie było bardziej aktualne.

Film opowie historię Haymitcha Abernathy'ego z Dwunastego Dystryktu, którego poznaliśmy już w pierwszej części "Igrzysk śmierci". Punktem wyjścia będzie poranek dożynek, podczas których wybrani zostają uczestnicy 50. Głodowych Igrzysk, znanych również jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia.

Kim jest Haymitch Abernathy?

Haymitch pojawił się już w pierwszej części "Igrzysk śmierci". Wówczas wcielił się w niego Woody Harrelson. Bohater był mentorem Katniss Everdeen i Peety Mellarka podczas 74. Głodowych Igrzysk. Poznaliśmy go głównie jako zgorzkniałego alkoholika o dobrym sercu.

W filmie "Wschód słońca w dniu dożynek" poznamy jego przeszłość. Jako nastolatek został trybutem 12. Dystryktu i wygrał Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia.

Joseph Zada w scenie z filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" materiały prasowe

Kto występuje w filmie "Wschód słońca w dniu dożynek"?

W filmie występuje plejada aktorów młodego pokolenia. W roli Haymitcha zobaczymy 21-letniego australijskiego aktora - Josepha Zadę. Wcześniej mogliśmy go oglądać m.in. w serialach: "Byliśmy łgarzami" oraz "Na wschód od Edenu".

W postać Lenore Dove Baird, ukochanej Haymitcha, wciela się Whitney Peak. Mckenna Grace gra Maysilee Donner, trybutkę z Dystryktu 12, która trafia na arenę razem z Haymitchem. Elle Fanning występuje w roli Effie Trinket. Bohaterkę w poprzednich filmach grała Elizabeth Banks.

Wśród bardziej doświadczonych aktorów zobaczymy m.in. Ralpha Fiennesa w roli prezydenta Coriolanusa Snowa, Jesse Plemonsa jako Plutarcha Heavensbee, Kierana Culkina w roli Caesara Flickermana oraz Glenn Close jako Drusillę Sickle.

W obsadzie znaleźli się również: Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Ben Wang, Billy Porter, Molly McCann, Iona Bell, Iris Apatow i Edvin Ryding.

Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson powrócą do swoich ról!

Jedną z największych niespodzianek związanych z filmem jest powrót Jennifer Lawrence i Josha Hutchersona. Aktorzy ponownie wcielą się w Katniss Everdeen i Peetę Mellarka.

Ich udział w produkcji przez długi czas pozostawał tajemnicą. Wiadomo już jednak, że pojawią się w epilogu, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z "Kosogłosa". To właśnie w tej części Haymitch opowiada Katniss i Peecie o swojej przeszłości.

"Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" Lionsgate/courtesy Everett Collection East News

Lawrence w jednym z wywiadów opowiedziała o powrocie do roli:

"To było niezwykle emocjonalne" - powiedziała w podcaście "Call Her Daddy". "Z Joshem nie rozstawaliśmy się nawet na krok - wszędzie chodziliśmy objęci. To było przepiękne."

Lawrence określiła powrót do świata "Igrzysk śmierci" jako "niesamowity" i "totalnie szalony". Zwróciła przy tym uwagę, że przy realizacji prequela pracowała "ta sama ekipa".

"Woody oczywiście wszedł przez okno mojego hotelowego pokoju, nieproszony" - zażartowała Lawrence. "To już nie byłoby to samo, gdyby wchodził przez drzwi."

Kim są twórcy filmu?

Za kamerą ponownie stanął Francis Lawrence. Reżyser pracował przy poprzednich częściach "Igrzysk". Scenariusz napisali Billy Ray i Michael Lesslie, a podstawą filmu jest powieść Suzanne Collins. Za produkcję odpowiadają Nina Jacobson, Brad Simpson i Francis Lawrence.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Album Online East News

Kto użyczył głosu bohaterom w polskiej wersji?

Film po raz pierwszy w historii serii będzie prezentowany w kinach również z polskim dubbingiem. Autorem dialogów w polskiej wersji językowej jest Bartek Fukiet. Za reżyserię odpowiada doświadczona realizatorka Joanna Węgrzynowska ("Minecraft", "Barbie", "Coco").

W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. głosy Ignacego Lissa (Haymitch Abernathy), Mary Pawłowskiej (Lenore Dove Baird), Stanisława Biczysko (Coriolanus Snow), Piotra Polaka (Plutarch Heavensbee) i Dominiki Kachlik (Maysilee Donner).

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": kiedy premiera?

Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" zadebiutuje w kinach 20 listopada.