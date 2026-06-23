Upalna pogoda nie zaszkodziła. Ten film bije rekordy w polskich kinach

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Gdy termometry pokazywały ponad 30 stopni, a plaże i ogródki wypełniły się spragnionymi słońca, "Backrooms. Bez wyjścia" skutecznie odciągał widzów od letnich planów. Film okazał się największym kinowym hitem weekendu, osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich tytułów granych obecnie na polskich ekranach.

Kadr z filmu „Backrooms. Bez wyjścia”: mężczyzna idzie korytarzem, w oddali widoczna druga postać.
Kadr z filmu "Backrooms. Bez wyjścia"materiały prasowe

"Backrooms. Bez wyjścia": Ponad 200 tys. widzów w premierowy weekend

By zanurzyć się w tajemnicach jednostajnie żółtych korytarzy, do kin ruszyło 206 299 widzów. Film był pokazywany w 225 kinach i zarobił 5 579 841,81 zł. To najlepsze otwarcie horroru w tym roku w polskich kinach.

Film młodego reżysera zarobił już ponad dwudziestokrotność swojego budżetu. Dla studia A24, stojącego m.in. za "Dramą" czy "Wielkim Martyn", to największy sukces w historii. W pierwszy premierowy weekend był numerem jeden w 42 krajach. Ma na koncie już ponad 270 milionów dolarów.

Historia, która jeszcze kilka lat temu była internetową creepypastą i serią krótkich filmów publikowanych przez nastoletniego twórcę na YouTubie, dziś przyciąga do kin miliony widzów na całym świecie. "Backrooms. Bez wyjścia" udowadnia, że internetowy fenomen może zamienić się w jedno z najgłośniejszych filmowych wydarzeń roku.

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Recenzja

"Backrooms. Bez wyjścia": takiego horroru dawno nie było. 20-latek podbija Hollywood

Łukasz Adamski
Łukasz Adamski

- "Backrooms" jest pomysłowo i klimatycznie zrealizowany. Surowa scenografia kolejnych niemal pustych pomieszczeń, pełne napięcia zdjęcia Jeremy Coxa, którego kamera zagląda w kolejne kryjące tajemnice zaułki i solidna reżyseria Personsa, który wie, że najbardziej boimy się nie tego co widzimy, ale tego co ukrywa się przez nami w rogu pokoju - to wszystko sprawia, że ta surrealistyczna opowieść działa - pisał o filmie nasz recenzent Łukasz Adamski.

"Backrooms. Bez wyjścia": Fabuła

Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty - zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

"Backrooms. Bez wyjścia" [trailer]materiały dystrybutora


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