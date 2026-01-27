Ulubieńcy widzów znów w akcji! Ich nowe przygody mają epicki wymiar

Bohaterowie, którzy stali się legendą

Tom i Jerry "urodzili się" w 1940 roku w studiu Metro-Goldwyn-Mayer, a ich twórcami byli William Hanna i Joseph Barbera - duet, który na zawsze zmienił historię animacji. Już pierwszy krótkometrażowy film z ich udziałem "Kot dostaje łupnia" (tyt. oryg. "Puss Gets the Boot") zapoczątkował fenomen, który trwa do dziś.

W ciągu dekad powstało ponad 160 klasycznych krótkometrażowych filmów, nagradzanych i kochanych na całym świecie, a także setki odcinków serialowych emitowanych w telewizji w różnych odsłonach i stylach. Tom i Jerry doczekali się również kilkunastu pełnometrażowych produkcji kinowych, które za każdym razem przyciągają do sal kolejne pokolenia widzów.

Bez zbędnych dialogów, za to z uniwersalnym humorem i mistrzowską animacją, duet kota i myszy stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury XX i XXI wieku.

"Tom i Jerry: Przygoda w muzeum" [trailer] materiały dystrybutora

Przygoda większa niż kiedykolwiek

W najnowszej animacji Tom i Jerry zostają przeniesieni w czasie do starożytnego Złotego Miasta, gdzie przypadkiem trafiają w sam środek szczurzego spisku. Gdy Tom zostaje uznany za bóstwo i obsypany zaszczytami, Jerry - niedoceniony i zazdrosny - wpada w sidła charyzmatycznego, lecz niebezpiecznego szczurzego bossa. Szybko okazuje się, że obaj zostali wciągnięci w odwieczną walkę o władzę nad miastem.

Aby przetrwać i ocalić jego mieszkańców, Tom i Jerry będą musieli zrobić coś, co nigdy nie przychodzi im łatwo - zawiesić swoją rywalizację i stanąć ramię w ramię po stronie dobra.

Rozrywka dla całej rodziny

Nowa odsłona przygód Toma i Jerry'ego to dynamiczna, pełna humoru animacja, która bawi dzieci i jednocześnie puszcza oko do dorosłych wychowanych na klasycznych odcinkach. To historia o rywalizacji, przyjaźni i współpracy podana w formie spektakularnej przygody, idealnej na pierwsze kinowe seanse najmłodszych widzów wraz z ich rodzicami, dla których będzie to niewątpliwie powrót do dzieciństwa.

O filmie "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum"

Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny Astralny Kompas, który przenosi ich do olśniewającego Złotego Miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem Jerry wpada w sidła niebezpiecznego szczurzego bossa. Gdy losy miasta zawisną na włosku, odwieczni wrogowie będą musieli połączyć siły, by ocalić Złote Miasto i jego mieszkańców.