Twórca kultowego "Drive" po latach powraca z nowym filmem. Znów będzie hit?

Nicolas Winding Refn: Wielki powrót

Jako pierwszy pełnometrażowy film Nicolasa Windinga Refna od dekady, "Jej piekło" jest czymś bliższym odrodzeniu niż zwykłemu powrotowi uznanego reżysera. Akcja rozgrywa się w wielowarstwowej, skąpanej w neonach metropolii - pulsującym świecie przypominającym sen z science fiction, z uwodzeniem i przemocą w rolach głównych.

Dla samego Refna "odrodzenie" nie jest jedynie trafnym określeniem jego powrotu na wielki ekran. Jest dosłowne. "Ten film zaczął się od tego, że umarłem i zostałem przywrócony do życia" - mówi reżyser.

Po tym, jak stanął twarzą w twarz ze śmiercią wskutek poważnej wady serca, potrzeba tworzenia sztuki i pokazywania świata z nowej perspektywy stała się dla niego priorytetem. "Kiedy wróciłem, zaczynałem od nowa w wielu obszarach swojego życia" - wyjaśnia Refn. - "Chciałem połączyć i stopić w jedno sposób, w jaki myślę o kreatywności i to, w jaki jej doświadczam" - podkreśla. Z tych rozważań zaczęły wyłaniać się dwie główne historie.

Najbardziej osobisty film w karierze

Pierwsza to podróż szeregowego K. (Charles Melton) - amerykańskiego żołnierza, który kierowany desperacją poszukuje swojej córki, przekonany, że została uwięziona w piekle. Druga opowiada o Elle (Sophie Thatcher) - młodej gwieździe filmowej, która rozpada się pod ciężarem zdrady: jej wpływowy ojciec, Johnny Thunders (Dougray Scott), zamierza poślubić Dominique (Havana Rose Liu), dawną najlepszą przyjaciółkę Elle.

Historia szeregowego K. jest dla Refna wyjątkowo osobista. "Miałem w sobie silne przekonanie, że nie mogę umrzeć, ponieważ muszę wrócić do swojej najmłodszej córki. Nie była jeszcze gotowa, żeby mnie stracić" - podsumowuje reżyser. To właśnie to uczucie stało się fundamentem postaci szeregowego K. którego Refn określa jako swoje alter ego. Jego podróż jest historią ojca, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć drogę do córki i wyrwać ją z podziemi. Z kolei historia Elle koncentruje się na jej skomplikowanej relacji z ojcem, którego miłości i akceptacji wciąż szuka.

"Jej piekło": Fabuła

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.

"Jej piekło" tylko w kinach od 24 lipca.

"Jej piekło" [trailer] materiały dystrybutora



