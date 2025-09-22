To kolejna, wybitna rola Cilliana Murphy'ego? Nowość Netfliksa może zaskoczyć

"Steve": nowy film Netfliksa. Cillian Murphy w głównej roli

"Steve" to adaptacja powieści Maxa Portera zatytułowanej "Shy". Warto zaznaczyć, że autor odpowiedzialny jest również za scenariusz produkcji Netfliksa, którą wyreżyseruje Tim Mielants. W główną rolę wcieli się Cillian Murphy. Mielants współpracował już z gwiazdą Hollywood przy serialu "Peaky Blinders", a także przy filmie "Small Things Like These". W obsadzie znaleźli się, oprócz Murphy'ego, Jaya Lycurgo, Simbi Ajikawo i Emily Watson.

"Steve": o czym opowiada film?

"Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve’a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun promujący nowy film streamingowego giganta. "To bardzo skomplikowani młodzi ludzie"- mówi bohater Cilliana Murphy'ego, który będzie ze wszystkich sił starał się pomóc swoim uczniom przejść przez trudne chwile.

"Steve": kiedy premiera filmu?

Film "Steve" zadebiutuje 3 października na platformie Netflix.

