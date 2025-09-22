To kolejna, wybitna rola Cilliana Murphy'ego? Nowość Netfliksa może zaskoczyć
Na początku października zobaczymy Cilliana Murphy'ego w nowej, być może wspaniałej roli. Tym razem aktor wcieli się w dyrektora szkoły, który za wszelką cenę chce pomóc trudnej młodzieży.
"Steve" to adaptacja powieści Maxa Portera zatytułowanej "Shy". Warto zaznaczyć, że autor odpowiedzialny jest również za scenariusz produkcji Netfliksa, którą wyreżyseruje Tim Mielants. W główną rolę wcieli się Cillian Murphy. Mielants współpracował już z gwiazdą Hollywood przy serialu "Peaky Blinders", a także przy filmie "Small Things Like These". W obsadzie znaleźli się, oprócz Murphy'ego, Jaya Lycurgo, Simbi Ajikawo i Emily Watson.
"Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve’a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.
W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun promujący nowy film streamingowego giganta. "To bardzo skomplikowani młodzi ludzie"- mówi bohater Cilliana Murphy'ego, który będzie ze wszystkich sił starał się pomóc swoim uczniom przejść przez trudne chwile.
Film "Steve" zadebiutuje 3 października na platformie Netflix.
