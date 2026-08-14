"Koniec ulicy Dębowej"

"Koniec ulicy Dębowej" to wyczekiwany od lat powrót Davida Roberta Mitchella, twórcy "Coś za mną chodzi" i "Tajemnic Silver Lake". Film opowiada o rodzinie mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych.

Reżyser zaznaczył, że bohaterowie będą musieli walczyć nie tylko z zagrożeniem ze strony dawno wymarłych stworów. Ważna będzie dynamika między członkami rodziny oraz jak absurdalna sytuacja na nią wpłynie.

W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway i Ewana McGregora. Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy".

Ewan McGregor i Anne Hathaway w filmie "Koniec ulicy Dębowej" Warner Bros. - Bad Robot - Good East News

"Historie równoległe"

"Historie równoległe" są inspirowane "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego, a w produkcję był zaangażowany Krzysztof Piesiewicz - adwokat i autor scenariuszy do kilkunastu filmów polskiego reżysera. Obraz Asghara Farhadiego łączy kilka światów, które zwykle funkcjonują osobno: kino autorskie, wielkie nazwiska europejskiego kina, inspirację Kieślowskim, wątek literacki oraz romans z elementami thrillera psychologicznego.

Film debiutował w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes. Kiedy twórcy wchodzili na czerwony dywan, dotarła do nich wiadomość o śmierci Piesiewicza. "To należy do filmowego świata Kieślowskiego, jego fatalizmu, nieuchronności losu…" - mówił poruszony Farhadi, podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się następnego dnia.

Kadr z filmu "Historie równoległe" Monolith Films materiały prasowe

"Proces"

Do kin powraca "Proces" Orsona Wellesa, adaptacja powieści Franza Kafki i zarazem jedno z najbardziej osobistych dzieł legendarnego reżysera. Widzowie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć film na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K.

Zrealizowany w 1962 roku "Proces" od początku budził skrajne emocje. Jedni zarzucali Wellesowi zbyt dalekie odejście od literackiego pierwowzoru, inni właśnie w tym dostrzegali siłę jego autorskiej wizji. Sam reżyser podkreślał, że nie interesowała go wierna ekranizacja. "To nie tyle adaptacja, ile film inspirowany książką, w którym moim współpracownikiem i partnerem jest Franz Kafka" - mówił.

W roli Józefa K. wystąpił Anthony Perkins, niezapomniany Norman Bates z "Psychozy". Jego bohater to zwyczajny urzędnik, którego życie rozpada się w chwili, gdy zostaje niespodziewanie aresztowany przez tajemniczych funkcjonariuszy. Nie poznaje stawianych mu zarzutów, a kolejne próby odnalezienia się w niezrozumiałym systemie prowadzą go coraz głębiej w świat absurdu, lęku i paranoi. Obok Perkinsa na ekranie pojawiają się największe gwiazdy europejskiego kina: Jeanne Moreau, Romy Schneider oraz sam Orson Welles, który wcielił się w rolę wszechwładnego adwokata.

Anthony Perkins w filmie Orsona Wellesa "Proces" (1962) materiały dystrybutora

"Tylko jedna noc"

Owen i pełna nadziei romantyczka Allie mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się iskra, ale seria pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji komplikuje sytuację. Błądząc po mieście, odkrywają, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej, niż im się wydaje.

W rolach głównych w filmie "Tylko jedna noc" wystąpili Callum Turner, gwiazdor romansu "Eternity. Wybieram ciebie", oraz Monica Barbaro, nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w "Kompletnie nieznanym". Partnerują im Maya Hawke ("Stranger Things"), Julia Fox ("Nieoszlifowane diamenty") i Molly Ringwald ("Klub winowajców").

Monica Barbaro w filmie "Tylko jedna noc" Universal Pictures - Olive Bridg East News

"Wszyscy moi wrogowie"

Na uboczu prowincjonalnej Ameryki żyje charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który przewodzi nietuzinkowej społeczności. Gdy po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka, mężczyzna dostrzega szansę na odbudowanie relacji i stworzenie prawdziwego rodzinnego biznesu. Ich wspólna przyszłość szybko jednak staje pod znakiem zapytania - konkurenci zrobią wszystko, by zniszczyć to, co było budowane przez lata. W świecie, gdzie granica między dobrem a złem jest niejasna, a lojalność ma swoją cenę, nowo odbudowana rodzina będzie musiała zawalczyć nie tylko o przetrwanie, ale i o siebie nawzajem.

Główną rolę we "Wszystkich moich wrogach" zagrał Matthew McConaughey, laureat Oscara za "Witaj w klubie". Obok niego wystąpił między innymi legendarny Kurt Russell, znany z kultowych filmów "Ucieczka z Nowego Jorku" i "Coś". Film został po raz pierwszy pokazany na festiwalu SWSX w Teksasie w 2025 roku, gdzie spotkał się ze znakomitym przyjęciem krytyki.

Matthew McConaughey w filmie "Wszyscy moi wrogowie" Black Bear - Heyday Films East News

"Odzyskany"

Janek (Filip Gurłacz) to chłopak, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika (Andrzej Mastalerz), każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska). Aby zdobyć pieniądze na leczenie i utrzymanie domu, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje, wpadając w spiralę problemów, z której coraz trudniej się wydostać. Gdy nad jego życiem zbierają się najciemniejsze chmury, a utrata wszystkiego wydaje się nieunikniona, niespodziewanie powraca ojciec.

"Odzyskany" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Marcina Kwaśnego. Jest on aktorem, reżyserem i scenarzystą, znanym między innymi z filmów "Rezerwat", "Historia Roja" i "Kamerdyner".

"Flavia de Luce"

Flavia de Luce ma jedenaście lat, błyskotliwy umysł, cięty język i nosa do kłopotów. Mieszka w podupadającej angielskiej posiadłości z ekscentrycznym ojcem i dwiema starszymi siostrami, z którymi nie zawsze się dogaduje. Kiedy pewnego dnia na terenie rodzinnej posiadłości znajduje ciało, a głównym podejrzanym staje się jej ojciec, Flavia bez wahania postanawia wziąć sprawy w swoje ręce - i rusza tropem sekretów, kłamstw i rodzinnych tajemnic.

"Superfutrzak i złośliwa wiewiórka"

11-letnia Emilia została ugryziona przez świnkę morską, dzięki czemu zyskała supermoc. Może przemieniać się w Super Futrzaka, którego misją jest ochrona przyrody. Swoje siły regeneruje dzięki specjalnej butelce z napojem. Niestety, wpada ona w niepowołane ręce i jej moce są zagrożone. Emilia będzie musiała nauczyć się sobie radzić bez magii. Szybko przekona się, że każdy może być superbohaterem.