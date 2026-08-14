"Koniec ulicy Dębowej"
"Koniec ulicy Dębowej" to wyczekiwany od lat powrót Davida Roberta Mitchella, twórcy "Coś za mną chodzi" i "Tajemnic Silver Lake". Film opowiada o rodzinie mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych.
Reżyser zaznaczył, że bohaterowie będą musieli walczyć nie tylko z zagrożeniem ze strony dawno wymarłych stworów. Ważna będzie dynamika między członkami rodziny oraz jak absurdalna sytuacja na nią wpłynie.
W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway i Ewana McGregora. Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy".
"Historie równoległe"
"Historie równoległe" są inspirowane "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego, a w produkcję był zaangażowany Krzysztof Piesiewicz - adwokat i autor scenariuszy do kilkunastu filmów polskiego reżysera. Obraz Asghara Farhadiego łączy kilka światów, które zwykle funkcjonują osobno: kino autorskie, wielkie nazwiska europejskiego kina, inspirację Kieślowskim, wątek literacki oraz romans z elementami thrillera psychologicznego.
Film debiutował w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes. Kiedy twórcy wchodzili na czerwony dywan, dotarła do nich wiadomość o śmierci Piesiewicza. "To należy do filmowego świata Kieślowskiego, jego fatalizmu, nieuchronności losu…" - mówił poruszony Farhadi, podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się następnego dnia.
"Proces"
Do kin powraca "Proces" Orsona Wellesa, adaptacja powieści Franza Kafki i zarazem jedno z najbardziej osobistych dzieł legendarnego reżysera. Widzowie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć film na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K.
Zrealizowany w 1962 roku "Proces" od początku budził skrajne emocje. Jedni zarzucali Wellesowi zbyt dalekie odejście od literackiego pierwowzoru, inni właśnie w tym dostrzegali siłę jego autorskiej wizji. Sam reżyser podkreślał, że nie interesowała go wierna ekranizacja. "To nie tyle adaptacja, ile film inspirowany książką, w którym moim współpracownikiem i partnerem jest Franz Kafka" - mówił.
W roli Józefa K. wystąpił Anthony Perkins, niezapomniany Norman Bates z "Psychozy". Jego bohater to zwyczajny urzędnik, którego życie rozpada się w chwili, gdy zostaje niespodziewanie aresztowany przez tajemniczych funkcjonariuszy. Nie poznaje stawianych mu zarzutów, a kolejne próby odnalezienia się w niezrozumiałym systemie prowadzą go coraz głębiej w świat absurdu, lęku i paranoi. Obok Perkinsa na ekranie pojawiają się największe gwiazdy europejskiego kina: Jeanne Moreau, Romy Schneider oraz sam Orson Welles, który wcielił się w rolę wszechwładnego adwokata.
"Tylko jedna noc"
Owen i pełna nadziei romantyczka Allie mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się iskra, ale seria pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji komplikuje sytuację. Błądząc po mieście, odkrywają, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej, niż im się wydaje.
W rolach głównych w filmie "Tylko jedna noc" wystąpili Callum Turner, gwiazdor romansu "Eternity. Wybieram ciebie", oraz Monica Barbaro, nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w "Kompletnie nieznanym". Partnerują im Maya Hawke ("Stranger Things"), Julia Fox ("Nieoszlifowane diamenty") i Molly Ringwald ("Klub winowajców").
"Wszyscy moi wrogowie"
Na uboczu prowincjonalnej Ameryki żyje charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który przewodzi nietuzinkowej społeczności. Gdy po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka, mężczyzna dostrzega szansę na odbudowanie relacji i stworzenie prawdziwego rodzinnego biznesu. Ich wspólna przyszłość szybko jednak staje pod znakiem zapytania - konkurenci zrobią wszystko, by zniszczyć to, co było budowane przez lata. W świecie, gdzie granica między dobrem a złem jest niejasna, a lojalność ma swoją cenę, nowo odbudowana rodzina będzie musiała zawalczyć nie tylko o przetrwanie, ale i o siebie nawzajem.
Główną rolę we "Wszystkich moich wrogach" zagrał Matthew McConaughey, laureat Oscara za "Witaj w klubie". Obok niego wystąpił między innymi legendarny Kurt Russell, znany z kultowych filmów "Ucieczka z Nowego Jorku" i "Coś". Film został po raz pierwszy pokazany na festiwalu SWSX w Teksasie w 2025 roku, gdzie spotkał się ze znakomitym przyjęciem krytyki.
"Odzyskany"
Janek (Filip Gurłacz) to chłopak, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika (Andrzej Mastalerz), każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska). Aby zdobyć pieniądze na leczenie i utrzymanie domu, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje, wpadając w spiralę problemów, z której coraz trudniej się wydostać. Gdy nad jego życiem zbierają się najciemniejsze chmury, a utrata wszystkiego wydaje się nieunikniona, niespodziewanie powraca ojciec.
"Odzyskany" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Marcina Kwaśnego. Jest on aktorem, reżyserem i scenarzystą, znanym między innymi z filmów "Rezerwat", "Historia Roja" i "Kamerdyner".
"Flavia de Luce"
Flavia de Luce ma jedenaście lat, błyskotliwy umysł, cięty język i nosa do kłopotów. Mieszka w podupadającej angielskiej posiadłości z ekscentrycznym ojcem i dwiema starszymi siostrami, z którymi nie zawsze się dogaduje. Kiedy pewnego dnia na terenie rodzinnej posiadłości znajduje ciało, a głównym podejrzanym staje się jej ojciec, Flavia bez wahania postanawia wziąć sprawy w swoje ręce - i rusza tropem sekretów, kłamstw i rodzinnych tajemnic.
"Superfutrzak i złośliwa wiewiórka"
11-letnia Emilia została ugryziona przez świnkę morską, dzięki czemu zyskała supermoc. Może przemieniać się w Super Futrzaka, którego misją jest ochrona przyrody. Swoje siły regeneruje dzięki specjalnej butelce z napojem. Niestety, wpada ona w niepowołane ręce i jej moce są zagrożone. Emilia będzie musiała nauczyć się sobie radzić bez magii. Szybko przekona się, że każdy może być superbohaterem.