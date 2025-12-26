Ten film wywołał burzę. Po seansie ludzie łapali się za głowę

"Bezpieczne miejsce"

Horror "Bezpieczne miejsce" to nowa produkcja Osgooda Perkina, który jest synem legendarnego aktora Anthony'ego Perkinsa, odtwórcy głównej roli w "Psychozie" Alfreda Hitchcocka. Sam zadebiutował na ekranie u boku ojca w kontynuacji filmu jako młody Norman Bates. Osgood szybko porzucił jednak aktorstwo i skupił się na reżyserii. Dziś uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych autorów nowoczesnego horroru, mającego na koncie takie tytuły, jak "Kod zła", "Małpa" czy "Zło we mnie".

Nowy film Osgooda Perkinsa już zrobił spore zamieszanie. Po amerykańskiej premierze "Bezpiecznego miejsca" część widzów wychodziła z kina zachwycona niepokojącą wizją reżysera, z kolei inni łapali się za głowę, nie mogąc uwierzyć, kto mógł wpaść na tak szaloną i pokręconą historię. Tym razem artysta opowiada o parze, która wybiera się na romantyczny weekend w odosobnionej chatce. Niespodziewanie idylla zamienia się w koszmar, gdy Liz (Tatiana Maslany) zostaje sama z czymś, co nigdy nie powinno zostać obudzone.

"Song Sung Blue"

"Song Sung Blue" to opowieść o wytrwałości, miłości i radości z odnalezienia swojego miejsca w świecie, nawet jeśli nie jest to miejsce, które sobie wymarzyliśmy. Film opowiada prawdziwą historię Mike'a (Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson), muzyków, którym nie sprzyjało szczęście, ale którzy stali się lokalnymi ikonami, występując jako zespół Lightning & Thunder. To barwna mieszanka romansu, humoru i muzyki, w której uznani aktorzy rzucają się na głęboką wodę, zagłębiając się w repertuar Neila Diamonda. Jackman wciela się w Mike'a Sardinę'a, pełnego pasji artystę, który nie chce naśladować Diamonda - chce go interpretować. Hudson gra Claire, jego partnerkę w muzyce i życiu, która motywuje go do uwierzenia we własny talent.

Aktorski duet to główny powód, dla którego ten film jest wyjątkowy. Jackman nie po raz pierwszy prezentuje swoje umiejętności wokalne na ekranie, a jego doświadczenie na Broadwayu i nominacja do Oscara za rolę w filmie "Nędznicy" mówią same za siebie. Z kolei Hudson udowadnia, że chociaż minęło już 25 lat, odkąd zdobyła nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę Penny Lane w filmie "U progu sławy", nadal ma to "coś". W swoją bohaterkę wciela się w rolę stuprocentowo.

"Anakonda"

W 1997 roku Luis Llosa wyreżyserował "Anakondę", podrzędny film akcji, w którym wystąpili: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube i Jon Voight. Produkcja opowiadał historię ekipy filmowej National Geographic, podążającej za największym i najbardziej śmiercionośnym wężem na świecie. "Anakonda" zarobiła co prawda 136 milionów dolarów na całym świecie, ale bardzo szybko stała się obiektem żartów i drwin. Dzisiaj nikt nie traktuje jej poważnie.

W nowej "Anakondzie" Jack Black i Paul Rudd wcielają się w Douga i Griffa, najlepszych przyjaciół, którzy zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów, którym jest właśnie obraz Llosy. Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić, może doprowadzić ich do śmierci.

"Niedziele"

Nie jest to żadne katechetyczne kino religijne. "Niedziele" nie przez przypadek wygrały festiwal w San Sebastián. To subtelna opowieść o dorastaniu, tolerancji i odwadze pójścia pod prąd oczekiwaniom otoczenia.

Ainara, nastolatka stojąca na progu dorosłości, odkrywa w sobie głębokie powołanie religijne. Decyzja o wstąpieniu do zakonu wywołuje gwałtowną reakcję najbliższych i rozpoczyna serię rodzinnych napięć. W tle pojawiają się konflikty pokoleniowe, rodzinne nieporozumienia, nieprzepracowane traumy, konsekwencje dawnych decyzji i potrzeba miłości, która często pozostaje niewyrażona. Ainara, balansująca między duchowością a codziennymi emocjonalnymi pęknięciami, musi zmierzyć się z próbą bycia "inną" niż oczekuje tego otoczenie i jej najbliżsi.

"Ciemna strona Mount Everest"

W filmie dokumentalnym "Ciemna strona Mount Everest" schodzimy z utartych szlaków myślenia i patrzenia na najwyższą górę świata. Ta historia jest opowiedziana oczami Szerpów, którzy znają Himalaje jak własną kieszeń, a mimo to najczęściej pozostają w cieniu sławy zachodnich wspinaczy. Reżyser Jeremy Watt podąża za Mingmą Tsirim Sherpą, który zdobył Everest aż 19 razy. Jego dwudziesta wyprawa ma jednak zupełnie inny cel: chce oczyścić świętą górę z ciał pozostawionych na jej zboczach, wierząc, że w ten sposób przebłaga rozgniewanych bogów. To właśnie ta niezwykła, głęboko duchowa misja staje się sercem opowieści.

Jaki jest koszt ludzkiej ambicji? Watt nie tylko pokazuje zapierające dech w piersi obrazy Everestu, ale buduje też w mistrzowski sposób napięcie. Czy doświadczonym Szerpom uda się sprowadzić ciała ze stromych stoków w bardzo niesprzyjających warunkach? Unikając klasycznych wywiadów, reżyser zabiera widownię w immersyjną wyprawę. Kamera towarzyszy ekipie krok po kroku, rejestrując dokładną drogę na szczyt. Śledzimy walkę z wysokością i zimnem, ale też niezwykłą solidarność ekipy Szerpów, która latami wnosiła bagaże innych na Everest.

"Mister Twister"

Holenderski film familijny "Mister Twister" to radosna opowieść o tym, że zmiany wcale nie muszą być takie złe. Matka Tobiasza zaczęła się z kimś spotykać. Jego ulubiony nauczyciel musi wyprowadzić się z domu, a ich wspaniałe zadanie klasowe, w ramach którego mieli zbudować robota, nie spodobało się dyrekcji. Razem będą musieli wybrać czy walczyć o swoje racje czy też pozwolić sobie na odrobinę niepewności i szaleństwa.

