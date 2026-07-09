Ten film to ukryty klejnot. Krytycy pieją z zachwytu

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Bellę Ramsey ("The Last of Us", "Gra o tron") będziemy mogli oglądać od 28 sierpnia na wielkich ekranach w filmie "Sunny Dancer" w reżyserii George'a Jaquesa ("Black Dog"). Aktorka wciela się w nastolatkę u progu dorosłości, która, mierząc się z własną, trudną historią, wraz z podobną sobie grupą outsiderów spędza NAJLEPSZE.LATO.EVER. Film, zaprezentowany po raz pierwszy w lutym, podczas 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, wywołał falę pełnych emocji komentarzy.

Grupa młodych ludzi biegnie przez zielony las, niosąc ubrania. Kadr z filmu „Sunny Dancer”.
Kadr z filmu "Sunny Dancer"materiały prasowe

Dyrektorka Berlinale Tricia Tuttle nazwała film "ukrytym klejnotem". Neil Baker pisał na łamach "Cineramy": "Nie sposób odmówić komediowego uroku, emocjonalnej głębi i błyskotliwości drugiemu filmowi Jaquesa. (…) A w świecie tak pełnym mroku, wszyscy potrzebujemy radości, by przypominała nam, że życie jest cenne, a miłość ma moc przemiany".

"Sunny Dancer": Krytycy zachwyceni filmem

Inne głosy były równie entuzjastyczne. Leslie Felperin ("The Hollywood Reporter") stwierdziła, że to film "zmienny i czarujący". Nikki Baughan ("Screen Daily") podkreśliła, że porusza trudne tematy "w energiczny, przystępny sposób". Peter Bradshaw ("The Guardian") był zdania, że dzieło Jaquesa "emanuje optymizmem i pogodą ducha", a reżyser "w inteligentny sposób wprowadza widownię w błąd". Alex Billington ("FirstShowing.net") zauważył, że to radosne kino, "niezwykle świeże, żywe i zabawne".

Zobacz również:

Tom Hanks w 2024 roku
Wiadomości

Najbardziej uwielbiany aktor na świecie? Nawet jemu zdarzyła się wpadka

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Serena Seghedoni ("Loud and Clear Reviews") wskazywała, że jest tu kilka "niezwykle poruszających momentów, które pozostaną z widzami na długo po napisach końcowych". Ben Rolph ("Next Best Picture") konkludował, że to film o "radości, którą Jaques z łatwością przenosi na ekran", Ramsey zaś "po raz kolejny udowadnia, jaki ma talent: doskonale oddaje zarówno humor, jak i wzruszenia".

"Sunny Dancer": Fabuła

Siedemnastoletnia Ivy (Bella Ramsey) jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato życia. Cztery tygodnie na obozie wakacyjnym, w grupie outsiderów, których wcale nie chciała poznać - to brzmi jak katastrofa. A jednak w miejscu, gdzie nikt nie ma czasu na udawanie, Ivy znajduje paczkę znajomych, z którymi przeżywa NAJLEPSZE.LATO.EVER. Naładowany muzyką "Sunny Dancer" to intensywna, pełna radości i czarnego humoru opowieść o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, aby zacząć chłonąć świat wszystkimi zmysłami.

"Sunny Dancer" w kinach od 28 sierpnia!

"Sunny Dancer" [trailer]materiały dystrybutora


Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze