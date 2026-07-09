Ten film to ukryty klejnot. Krytycy pieją z zachwytu

Dyrektorka Berlinale Tricia Tuttle nazwała film "ukrytym klejnotem". Neil Baker pisał na łamach "Cineramy": "Nie sposób odmówić komediowego uroku, emocjonalnej głębi i błyskotliwości drugiemu filmowi Jaquesa. (…) A w świecie tak pełnym mroku, wszyscy potrzebujemy radości, by przypominała nam, że życie jest cenne, a miłość ma moc przemiany".

"Sunny Dancer": Krytycy zachwyceni filmem

Inne głosy były równie entuzjastyczne. Leslie Felperin ("The Hollywood Reporter") stwierdziła, że to film "zmienny i czarujący". Nikki Baughan ("Screen Daily") podkreśliła, że porusza trudne tematy "w energiczny, przystępny sposób". Peter Bradshaw ("The Guardian") był zdania, że dzieło Jaquesa "emanuje optymizmem i pogodą ducha", a reżyser "w inteligentny sposób wprowadza widownię w błąd". Alex Billington ("FirstShowing.net") zauważył, że to radosne kino, "niezwykle świeże, żywe i zabawne".

Serena Seghedoni ("Loud and Clear Reviews") wskazywała, że jest tu kilka "niezwykle poruszających momentów, które pozostaną z widzami na długo po napisach końcowych". Ben Rolph ("Next Best Picture") konkludował, że to film o "radości, którą Jaques z łatwością przenosi na ekran", Ramsey zaś "po raz kolejny udowadnia, jaki ma talent: doskonale oddaje zarówno humor, jak i wzruszenia".

"Sunny Dancer": Fabuła

Siedemnastoletnia Ivy (Bella Ramsey) jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato życia. Cztery tygodnie na obozie wakacyjnym, w grupie outsiderów, których wcale nie chciała poznać - to brzmi jak katastrofa. A jednak w miejscu, gdzie nikt nie ma czasu na udawanie, Ivy znajduje paczkę znajomych, z którymi przeżywa NAJLEPSZE.LATO.EVER. Naładowany muzyką "Sunny Dancer" to intensywna, pełna radości i czarnego humoru opowieść o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, aby zacząć chłonąć świat wszystkimi zmysłami.

"Sunny Dancer" w kinach od 28 sierpnia!

"Sunny Dancer" [trailer] materiały dystrybutora



