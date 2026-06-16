Ten film to prawdziwy fenomen. Nie do wiary, że nakręcił go dwudziestolatek

"Backrooms. Bez wyjścia": Jak powstał głośny film?

"Backrooms. Bez wyjścia" bierze swoje DNA prosto z kultury internetu i gier. Kluczowym pojęciem dla całego uniwersum jest "noclip" - glitch pozwalający przeniknąć poza granice świata i trafić do ukrytej przestrzeni istniejącej gdzieś pod powierzchnią rzeczywistości.

"Noclip" to pojęcie, które przyszło z gier wideo i oznacza tryb, w którym postać może przechodzić przez ściany, podłogi i wszelkie ograniczenia fizyczne - jakby system przestawał ją widzieć. W praktyce to narzędzie używane przez twórców i testerów, żeby szybko poruszać się po mapie, sprawdzać błędy albo eksplorować niedostępne miejsca.

Ale z czasem "noclip" stał się czymś więcej niż tylko funkcją techniczną - zaczął funkcjonować jako internetowy skrót myślowy na "wyjście poza zasady świata". W grach oznacza swobodę łamania reguł, a w kulturze graczy także moment, w którym rzeczywistość gry przestaje być zamknięta i przewidywalna.

"Noclip" w kulturze popularnej stał się symbolem przekraczania granic: technicznych w grach i narracyjnych w filmach - tam, gdzie normalnie nie da się przejść, ktoś jednak przechodzi. Bywa "noclip" używany też metaforycznie. Kiedy historia przechodzi przez ścianę logiki, łamie realizm, zasady świata przedstawionego. Wtedy, gdy np. film przestaje być liniową opowieścią i zaczyna działać jak system, który sam ujawnia swoje ukryte mechanizmy. Zupełnie jak "Backrooms. Bez wyjścia".

"Backrooms. Bez wyjścia" [trailer] materiały dystrybutora



