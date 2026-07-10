Ta scena wygląda znajomo? Szykuje się największy hit tegorocznych wakacji

"Vaiana"

"Vaiana" to film aktorski wytwórni Disney będący reinterpretacją nominowanego do Oscara animowanego hitu. Bohaterką "Vaiany: Skarbu oceanu" z 2016 roku była tytułowa dzielna nastolatka, która podjęła się niebezpiecznej misji, aby ocalić rodzinną wyspę. Wraz z potężnym niegdyś półbogiem imieniem Maui wyruszyli w pełną niezwykłych przygód żeglugę przez ocean. Z pomocą nowego towarzysza dziewczyna rzuciła wyzwanie morskim potworom i przeznaczeniu.

Historia była zainspirowana opowieściami ludów Oceanii, które jako jedne z pierwszych przemierzały wody Pacyfiku. W 2024 roku doczekaliśmy się sequela przygód dzielnej wojowniczki i jej przyjaciół.

Podobnie jak wspomniana animacja zrealizowany na jej podstawie film opowiada o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motonui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Reżyserem produkcji jest uhonorowany nagrodami Emmy i Tony Thomas Kail, a w głównych rolach wystąpili: Catherine Lagaʻaia, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen oraz Dwayne Johnson, wcielający się w postać, której w animacji użyczył głosu.

"Przekleństwa niewinności"

"Przekleństwa niewinności" to głośny film Sofii Coppoli ("Między słowami", "Na pokuszenie", "Maria Antonina") z 1999 roku, jeden z najbardziej przełomowych debiutów współczesnego kina. Produkcja jest adaptacją kultowej, kilkukrotnie wydawanej w Polsce powieści Jeffreya Eugenidesa.

To zmysłowa opowieść o dorastaniu w latach 70. XX wieku. Ćwierć wieku później ta skąpana w nasyconych, słonecznych kolorach dekada pozostaje przede wszystkim wspomnieniem i fantazją - zapisaną w porzuconych pamiętnikach, wyciętych drzewach i dźwiękach gramofonowych płyt. Nastoletnie siostry Lisbon wspomina bezimienny narrator, zakochany przed laty nie tyle w jednej z dziewcząt, ile w nastroju tajemniczości, jaki wokół siebie roztaczały.

Na produkcji, w której wystąpili: James Woods, Kathleen Turner, Danny DeVito oraz przede wszystkim młodziutcy Kirsten Dunst i Josh Hartnett, wychowały się pokolenia dziewczyn i kobiet, którym bliska jest uchwycona w filmie wrażliwość.

"Wielki Łuk"

Poruszająca i pełna humoru prawdziwa historia monumentalnych ambicji oraz ponadczasowego dziedzictwa z gwiazdorską obsadą. W 1982 roku prezydent Francji Francois Mitterrand zaszokował świat podczas ogłaszania wyników największego konkursu architektonicznego ostatnich dekad - na projekt "nowego Łuku Triumfalnego", symbolu postępu, braterstwa i rodzącej się ery pokoju. Zamiast wielkich korporacji czy uznanych nazwisk wybrał projekt anonimowego Duńczyka w średnim wieku - Johanna Otto von Spreckelsena, który od zgiełku wielkiego miasta zawsze wolał w spokoju łowić ryby.

Teraz skromny wykładowca, autor ledwie kilku kościołów, na oczach całego świata będzie wykuwał swoje magnum opus. Na jego drodze stanie jednak nie tylko własna bezkompromisowość i perfekcjonizm, ale także polityczne naciski i biurokratyczna machina.

W obsadzie "Wielkiego Łuku" między innymi: jedyny w swoim rodzaju Xavier Dolan, magnetyczny Swann Arlaud i wybuchowy Claes Bang.

"Mistrzynie"

"Mistrzynie" to wzruszająca historia, opowiadająca o trudnościach odnalezienia się w zupełnie innym kraju, o współpracy ponad podziałami i o jednoczącej sile sportu.

11-letnia Mona była zmuszona przeprowadzić się z rodziną do Berlina. Dziewczyna próbuje zaaklimatyzować się w nowych warunkach, ale przychodzi jej to z trudem. Wszystko wokół jest obce, a w nowej szkole otaczają ją awanturnicy. Spędza więc czas, robiąc to, co kocha od zawsze - grając w piłkę nożną.

Jej talent dostrzega pan Che, który namawia Monę, żeby dołączyła do dziewczęcej drużyny piłkarskiej. Nie wszystkie zawodniczki witają ją z otwartymi ramionami, jednak aby zwyciężyć w nadchodzących mistrzostwach, będą musiały zrozumieć, że warto grać do jednej bramki.

"Nowy pamiętnik Pauliny P."

"Nowy pamiętnik Pauliny P." to kontynuacja produkcji z 2023 roku, opowiadającej o tytułowej energicznej i kreatywnej dziewczynie, która na swój własny sposób radzi sobie z różnymi wyzwaniami.

W nowej części Paulina P. powraca, aby zmierzyć się ze wszystkimi problemami okresu dojrzewania. Niektóre z nich są niewielkie, jak na przykład nadopiekuńczość dorosłych. Inne skutecznie utrudniają życie, jak chociażby problem szkolnych hejterów. Paulina szybko przekona się, że to wszystko jest zupełnie nieważne w obliczu wyzwania, przed którym niebawem stanie jej rodzina.

"Martwe zło: Ogień"

"Martwe zło: Ogień" to kolejna odsłona kultowej serii horrorów. Alice (Souheila Yacoub) po stracie mąża szuka pocieszenia u teściów. Spotkanie rodzinne szybko zmienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Okazuje się, że przysięgi złożone za życia, trwają nadal po śmierci.

W rolach głównych wystąpili Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, George Pullar, Maude Davey oraz Greta Van Den Brink. Film wyreżyserował Sébastien Vaniček na podstawie scenariusza Florenta Bernarda.