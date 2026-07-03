Ta historia śmieszy, ale i przeraża. Zaczęło się od niewinnego zaproszenia

"Zaproszenie"

"Zaproszenie" to inteligentna, prowokacyjna komedia o małżeńskim kryzysie, łóżkowych fantazjach i emocjonalnej szczerości, której większość ludzi panicznie unika przy stole. Olivia Wilde zamienia jedną kolację w psychologiczne pole bitwy - pełne flirtu, frustracji, zazdrości i pytań, których pary zwykle boją się sobie zadawać. W rolach głównych występują oprócz reżyserki Seth Rogen, Penélope Cruz i Edward Norton.

Po "Nie martw się kochanie" wielu zastanawiało się, czy Olivia Wilde jeszcze wróci do reżyserskiej pierwszej ligi. Tegoroczny festiwal w Sundance odpowiedział bardzo szybko: wróciła. I to z filmem, o którym mówi się nie tylko jako o jej najlepszym, ale też najbardziej odważnym projekcie w karierze. Ciekawe jest to, jak bardzo "Zaproszenie" kontrastuje z poprzednim filmem reżyserki. "Nie martw się kochanie" było stylizowanym thrillerem psychologicznym o kontroli i manipulacji. Tym razem Wilde porzuca paranoję na rzecz dialogu - ostrego, inteligentnego i boleśnie prawdziwego. Zamiast wielkiej tajemnicy mamy cztery osoby przy stole i napięcie, które rośnie z każdym kieliszkiem wina. Ale efekt okazuje się jeszcze bardziej wybuchowy.

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

"Wypadek fortepianowy"

Król absurdu i sarkazmu - Quentin Dupieux ("Daaaaaali!", "Deerskin", "Drugi akt") powraca do kin z nową komedią. "Wypadek fortepianowy" to zjadliwa tragifarsa obnażająca wszelkie absurdy mediów społecznościowych i kultury celebrytów. Dupieux, korzystając z (bardzo) czarnego poczucia humoru, rozprawia o pustce współczesnej kultury popularnej, ale i o bezmyślności jej odbiorców.

Magali (w tej roli czołowa francuska aktorka Adèle Exarchopoulos), znana jako Magaloche, to gwiazda internetu, budująca swoją "karierę" na kontrowersji. Bohaterka publikuje w sieci materiały, na których poddaje się różnym, często ekstremalnym, aktom autoagresji. Poważny wypadek z udziałem fortepianu podczas realizacji jednego z jej filmów sprawia, że kobieta na jakiś czas postanawia usunąć się w cień.

Magalie wraz ze swoim asystentem Patrickiem (Jérôme Commandeur) zaszywają się w górskiej chacie, chcąc odizolować się od świata i nieco odpocząć po całym tym zamieszaniu. Spokój bohaterki zakłóca jednak dziennikarka Simone Herzog (znana m.in. z głównej roli w filmie "Boska Sarah Bernhard" Sandrine Kiberlain), która szantażem zmusza ją do udzielenia pierwszego w karierze wywiadu.

"Wędrówka na północ"

"Wędrówka na północ" to filmowa pochwała pieszej podróży, podczas której wysiłek wynagradzają oszałamiające widoki, życie nabiera właściwej perspektywy, a drogi, które się rozeszły, po latach mają szansę znów się skrzyżować.

Chris (Bart Harder) i Lluis (Carles Pulido), kiedyś bardzo sobie bliscy, nie widzieli się 10 lat. Przyjaciele postanawiają - jak za starych dobrych czasów - wyruszyć pieszo szkockimi West Highland Way i The Cape Wrath Trail. Trzydziestodniowa wędrówka jednymi z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych tras w Wielkiej Brytanii, okazuje się sprawdzianem męskiej przyjaźni. Dzika natura, strome podejścia, zacinające deszcze i roje meszek stanowią prawdziwe wyzwanie dla niedoświadczonych podróżników. Ale równie trudno jest dotrzeć do siebie nawzajem, sprawić, by milczenie nie stało się najcięższym bagażem, z perspektywy spojrzeć na to, co zostało z bliskiej relacji i na własne życiowe wybory.

Podczas gdy Chris nie może uwolnić się od telefonów z pracy, Lluis marzy o wyprawie z mapą zamiast GPS-u. Jednemu się spieszy, drugi chciałby pokonać 600 kilometrów w swoim tempie. Liczy się cel czy droga? - każdy z nich będzie musiał odpowiedzieć sobie na to pytanie. "Wędrówka na północ" uważnie przygląda się młodym mężczyznom, temu, jak radzą sobie ze stresem, gniewem i smutkiem. Kim są, kiedy schodzą z utartego szlaku ról i kariery, co zgubili po drodze, czy potrafią się zatrzymać, czy wciąż mogą liczyć na siebie nawzajem.

"Minionki i straszydła"

Po światowym sukcesie najzabawniejszej komedii lata 2024 roku - "Gru i Minionki: Pod przykrywką", studio Illumination rozszerza swój radosny animowany świat o nowy, pełen szaleństw rozdział w filmie "Minionki i straszydła".

To zuchwała, absurdalna historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły i spróbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały.

Minionki ruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. Mali pomocnicy Gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych rozrabiaków, którzy udowadniają, że dla wspólnego celu warto pokonać każdą przeszkodę.



