"Głos Hind Rajab"

Dwa lata temu, 29 stycznia 2024 roku, wolontariusze Czerwonego Półksiężyca otrzymali wezwanie alarmowe. Dzwoniła do nich sześcioletnia dziewczynka, która jako jedyna ze swojej rodziny przeżyła atak w Strefie Gazy i błagała o ratunek. Przez kolejną godzinę ratownicy rozmawiali z małą Hind Rajab, jednocześnie usiłując zapewnić bezpieczny przejazd karetki przez okupowany teren. By dotrzeć do dziewczynki zanim będzie za późno zespół musi walczyć nie tylko z czasem, ale również z wojskową biurokracją.

"Głos Hind Rajab" w reżyserii Kaouther Ben Hani odtwarza wydarzenia tego tragicznego dnia, wykorzystując nagrania i transkrypcje z prawdziwych rozmów, które ratownicy prowadzili z sześciolatką. W rolę wolontariuszy Czerwonego Półksiężyca wcielają się profesjonalni aktorzy, którzy oddają towarzyszące im emocje. Tunezyjska reżyserka po raz kolejny łączy dokument i fabułę, przenosząc na ekran przejmującą, głęboko humanistyczną historię, która ukazuje bohaterstwo zwykłych ludzi.

Premierowy pokaz produkcji odbył się podczas zeszłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji, gdzie oklaskiwano ją przez rekordowe 24 minuty! Ostatecznie wyjechała z imprezy ze Srebrnym Lwem. "Głos Hind Rajab" otrzymał również nominacje do Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Wielki Marty"

"Wielki Marty" - komediodramat sportowy w reżyserii Josha Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem - to fascynująca historia geniusza o wielkiej ambicji, apetycie na życie i zdolności do podnoszenia się po życiowych upadkach.

Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.

Produkcja otrzymała aż dziewięć nominacji do tegorocznych Oscarów. Ma szansę na zwycięstwo w najważniejszej kategorii - najlepszy film, a także za reżyserię, scenariusz oryginalny, pierwszoplanową rolę męską, zdjęcia, montaż, scenografię, kostiumy i casting. Wcielający się w główną rolę Timothée Chalamet otrzymał już za swoją kreację Złoty Glob i jest faworytem w wyścigu o statuetkę Akademii Filmowej.

"Chcę więcej"

Młodzi ludzie i oszustwo, za które przyszło im zapłacić wysoką cenę. "Chcę więcej" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, wciągający swoją intrygą i poruszający wyjątkowymi piosenkami, które zostaną z tobą na długo.

W rolach głównych: ikona młodego pokolenia, głos i twarz generacji Z, Julia Wieniawa oraz charyzmatyczny indywidualista polskiego kina Maciej Musiałowski. Na wielkim ekranie zobaczymy również: Jana Frycza, Piotra Stramowskiego, Jarosława Boberka, Sebastiana Delę i Pawła Monsiela. Reżyserem filmu jest Damian Matyasik.

Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia, a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski. Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem - wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.

"Zapiski śmiertelnika"

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Konwój"), który jest także autorem scenariusza. Niebanalna historia dojrzałego mężczyzny, który osiągnął sukces i pozornie ma wszystko, ale mimo to nie czuje się spełniony. Nieoczywista opowieść o życiu i śmierci, która intryguje, zaskakuje, nie pozostawiając nikogo obojętnym.

W rolach głównych występują: Ireneusz Czop, Magdalena Boczarska, Magdalena Popławska, Marian Dziędziel, Agata Turkot i Paweł Tomaszewski.

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce odebrać sobie życie. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do dalszego przebywania na Ziemi. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który również odebrał sobie życie. Próbuje odwieść syna od tego samego.

"Pomocy"

Dwójkę głównych bohaterów "Pomocy", thrillera z elementami horroru w reżyserii klasyka gatunku Sama Raimiego, łączy podległość służbowa. Linda (Rachel McAdams) to marząca o awansie fajtłapowata, choć utalentowana i sumienna pracowniczka działu strategii i planowania. Bradley (Dylan O'Brien) jest jej szefem - zapatrzonym w siebie bufonem, stawiającym towarzyskie relacje ponad kompetencje. W chwili, kiedy rozczarowana sytuacją kobieta poważnie myśli o odejściu z pracy, trafia się podróż służbowa, która na skutek katastrofy samolotu kończy się dla dwójki bohaterów szkołą przetrwania.

"Na bezludnej wyspie sytuacja zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Bezradność mężczyzny - zwłaszcza gdy nie ma przy sobie smartfona i laptopa - skonfrontowana zostaje ze sprytem oraz wiedzą kobiety, której rozrywką po pracy było zwykle oglądanie survivalowego reality show i wiara w to, że kiedyś w takim wystąpi. Linda czuje się zatem w nowej sytuacji jak ryba w wodzie. Dynamika władzy zmienia się z każdą godziną spędzoną na wyspie, czego męskie ego nie jest w stanie zaakceptować" - pisze o filmie w naszej recenzji Kuba Armata.

"Szympans"

Gdy Lucy Pinborough (Johnny Sequoyah), głóna bohaterka horroru "Szympans", wraca na Hawaje po pierwszym roku studiów, marzy o beztroskich wakacjach w gronie przyjaciół: Hannah (Jessica Alexander), Kate (Victoria Wyant) i Nicka (Benjamin Cheng), a także swojej siostry Erin (Gia Hunter) oraz ukochanego pupila rodziny - szympansa Bena.

Ponieważ ich ojciec Adam (laureat Oscara Troy Kotsur) zostaje pilnie wezwany w sprawach służbowych, Lucy i dziewczyny planują odpocząć przy basenie w rodzinnym domu - luksusowej posiadłości położonej na klifie.

Łagodny Ben, wychowywany jak członek rodziny cieszy się z powrotu Lucy. Wkrótce jednak szympans zaczyna zachowywać się w sposób niepokojąco agresywny. Gdy jego wrogość narasta, Lucy zbyt późno uświadamia sobie, że z Benem dzieje się coś bardzo złego.

"Melania"

"Melania" ukazuje dwadzieścia dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 roku z perspektywy Pierwszej Damy, Melanii Trump. To bezprecedensowa możliwość obserwowania codziennych działań First Lady, od koordynowania przygotowań do inauguracji, przez udział w złożonym procesie przekazywania władzy w Białym Domu, po ponowną przeprowadzkę całej rodziny do Waszyngtonu.

Dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym, obejmującym kluczowe spotkania, prywatne rozmowy oraz miejsca dotąd niedostępne dla kamer, dokument rzuca światło na powrót Melanii Trump do roli jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.

"Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa"

"Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa" to pełna przygód i humoru animacja dla całej rodziny, która pokazuje, że czasy zmieniają się także w bajkowych królestwach, ale wciąż dobro zwycięża.

Za siedmioma górami i lasami, nagle zaczynają znikać wszystkie księżniczki z bajek. Następna na liście złego czarnoksiężnika jest Nina. Księżniczka Nina jest jednak inna niż wszystkie znane księżniczki. Mądrze wychował ją król, aby miała waleczne i nieustraszone serce. Gdy czarnoksiężnik Kezabor zleci smokowi porwanie Niny, na jej ratunek ruszy nietypowa ekipa ratunkowa. Trzech starających się o jej rękę książąt i niepozorny, ale bardzo mądry i zakochany w Ninie chłopak o imieniu Ronin.

Przygody, które spotkają ich po drodze pokażą, że to nie siła mięśni ratuje w trudnych przypadkach, ale otwarta, mądra głowa i dobre serce. Nina przekona się też, że czasami, mimo całej swojej odwagi nie da się zrobić wszystkiego samemu i warto skorzystać z przyjacielskiej pomocy i wsparcia.