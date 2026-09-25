"Hot Spot"

Agnieszka Smoczyńska powraca do kina gatunkowego z energią i fantazją kultowych "Córek dancingu"! W (nie)dalekiej przyszłości, rządzonej przez sztuczną inteligencję, detektyw o wielu obliczach i co najmniej oryginalnym stylu otrzymuje zlecenie zbadania morderstwa. Jednak to będzie tylko punkt wyjścia do serii dziwnych zdarzeń, które zachwieją nowym porządkiem świata. System jest niestabilny. Temperatura rośnie. Czy poczucie obowiązku i służby wygra z jego dziką, uśpioną naturą…

"Hot Spot", otwiera się w nowym oknie to futurystyczny thriller science-fiction, który roztapia zmysły, miesza w głowie i nie pozostawia nikogo obojętnym. Wyruszcie w podróż do miejsca, gdzie lata 80. mieszają się z niepokojącą wizją przyszłości i szczyptą technologicznej magii, a wszystko to z przymrużeniem oka i typową dla reżyserki świadomą zabawą kiczem, satyrą i refleksją. Niech poprowadzi was pierwotny, zwierzęcy instynkt, a głowa otworzy się na nowe!

"Hot Spot" jest drugim międzynarodowym filmem w dorobku reżyserki. W głównej roli zobaczymy Andrzeja Konopkę, który z dystansem i humorem wciela się w postać stylowego detektywa w kryzysie tożsamości. Na ekranie towarzyszą mu: Noomi Rapace ("Dziewczyna z tatuażem", "Prometeusz") oraz Reika Kirishima ("Drive My Car", "Norwegian Wood").

"W sercu dziczy"

Brad Pitt powraca na ekran w absolutnie mistrzowskiej formie w thrillerze "W sercu dziczy", otwiera się w nowym oknie. Za kamerą tego trzymającego w napięciu widowiska stanął mistrz kina akcji David Ayer ("Furia", "Legion samobójców").

Fabuła filmu rzuca widza prosto w surowy, bezwzględny klimat Alaski. Na skutek dramatycznej katastrofy lotniczej, doświadczony oficer sił specjalnych (w tej roli Brad Pitt) oraz jego wierny pies bojowy zostają odcięci od świata w samym sercu alaskańskiej dziczy.

Bohater musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności przetrwania, aby stawić czoła nie tylko ekstremalnym warunkom pogodowym i dzikiej naturze, ale także własnym demonom. To poruszający dramat i jednocześnie rasowy survival thriller, w którym walka o każdą minutę życia trzyma w napięciu do ostatniej sekundy.

"Birthday Party"

Dramat "Birthday Party", otwiera się w nowym oknie opowiada o Marcosie Timoleonie (rola życia Willema Dafoe), greckim miliarderze wzorowanym na postaci Arystotelesa Onassisa. Mężczyzna organizuje na swojej prywatnej wyspie przyjęcie urodzinowe dla córki (Vic Carmen Sonne) z okazji jej 25. urodzin, na które zaprasza światowe elity oraz zespół The Animals.

Chciałby ogłosić jej zaręczyny z synem bogatego partnera biznesowego. Ona jednak jest zakochana w kimś innym - ubogim ghostwriterze (Joe Cole), który pisze biografię jej ojca. Autorytarny, nieznoszący sprzeciwu Marcos nie zawaha się przed niczym, uciekając się do intryg, szantażu, a nawet i czegoś więcej, aby zrealizować swój plan sukcesji, bo rodzina to najtrudniejszy biznes.

"Jak Bert to wszystko ogarnie"

Główny bohater komedii familijnej "Jak Bert to wszystko ogarnie", otwiera się w nowym oknie jest nastolatkiem i wraz ze swym najlepszym przyjacielem Ake rozpoczyna staż w restauracji.

To także czas jego pierwszego zakochania się w dziewczynie z tego samego stażu. Ale Ake jest zakochany w tej samej dziewczynie co Bert.

Jak z tego wybrnąć, żeby zachować dziewczynę i najlepszego przyjaciela? Piętrzą się trudne pytania, sekrety i wielkie dylematy. Jak Bert ma to wszystko ogarnąć, żeby nie wydarzyła się totalna katastrofa?

"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona"

Nie było w ostatnich latach bardziej wyczekiwanej produkcji Marvela niż "Avengers: Doomsday". Nadchodząca kontynuacja przygód komiksowych superbohaterów elektryzuje świat imponującą obsadą, w tym wielkim powrotem Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa, oraz wprowadzeniem do uniwersum nowego czarnego charakteru, jakim jest Doctor Doom.

Z okazji premiery "Doomsday" Marvel zdecydował o ponownym wypuszczeniu do kin "Końca gry", otwiera się w nowym oknie w wersji rozszerzonej, ze specjalnymi materiałami dającymi fanom wskazówki do najnowszej części sagi.

"To jest krytycznie ważne, aby ponownie wypuścić ten film. I rzeczywiście pokażemy go z nowym materiałem, osadzonym w historii 'Doomsday', której elementy zostały dodane do fabuły poprzedniej części 'Avengers'" - powiedział Joe Russo do widowni Sands Film Festival w Szkocji. - "To okazja do zbudowania w bardzo wyjątkowy sposób mostu łączącego 'Koniec gry' z 'Doomsday'".

"Luna i rozgadana świnka"

"Luna i rozgadana świnka", otwiera się w nowym oknie to pełna serca i humoru opowieść o dojrzewaniu, wyobraźni i odpowiedzialności. Jedenastoletnia Luna, fanka serii książek o superbohaterach walczących o środowisko, otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Ten zaczarowany przedmiot sprawia, że wszystko, co napisze, staje się rzeczywistością.

Dziewczynka odkrywa, jak potężna jest jego moc i rusza w niebezpieczną wyprawę, by naprawić szkody wyrządzone środowisku i ocalić planetę przed nadciągającą katastrofą. Towarzyszy jej Airbag, ukochana świnka morska, która dzięki użyciu pióra nieoczekiwanie zaczyna mówić. Jednak niezwykle nikczemny twórca czarodziejskiego przedmiotu zrobi wszystko, aby ich misja skończyła się niepowodzeniem.