"Odyseja" na CinemaCon zrobiła wrażenie

Christopher Nolan, jak wielu innych twórców, wybrał się do Las Vegas, by promować swój nowy film z plejadą gwiazd, "Odyseja", który zadebiutuje w kinach już w lipcu tego roku. Gdy wszedł na scenę, został przywitany gromkimi brawami i od razu przeszedł do konkretów. Publiczność mogła zobaczyć fragment filmu z koniem trojańskim. W tej pełnej napięcia i porywającej sekwencji Grecy zmuszeni są zachować ciszę, gdy Trojanie wbijają miecze w posąg, aby sprawdzić, czy coś jest ukryte, a jedno z ostrzy rozcina nawet twarz ukrytego żołnierza.

Później Nolan pokazał widzom ujęcia Odyseusza, który ponagla swoich żołnierzy do kontynuowania wiosłowania w czasie burzy. Scena kończy się kadrem Odyseusza i jego żołnierzy w obliczu ludożerczego cyklopa Polifema. Reżyser podkreślił, że główny bohater tak długo przebywał poza domem, że zaczyna tracić pamięć.

"Czy miałem żonę? Dzieci? Może syna?" - pyta. "Gdybym miał syna, ile miałby teraz lat?".

Plan zdjęciowy był absolutnym koszmarem

Oczywiście, w syna Odyseusza, którego gra Matt Damon, wciela się Tom Holland. Jego żonę portretuje Anne Hathaway. Na ekranie w wielkiej produkcji Nolana zobaczymy również Zendayę, Charlize Theron, Roberta Pattinsona, Lupitę Nyong'o, Jona Bernthala, Benny'ego Safdie, Johna Leguizamo i Himesha Patela.

"Szybciej będzie mi powiedzieć, kogo nie ma w filmie. Zaprosiłbym ich wszystkich, ale ogromny ciężar niezwykłego talentu zawaliłby scenę" - żartował Christopher Nolan.

Film kręcony był m.in. w Maroku, Grecji, Włoszech, Islandii i Szkocji w całości kamerami IMAX. "To był absolutny koszmar pod każdym możliwym względem" - dodał. "Bawiliśmy się wspaniale. Z przyjemnością dowiecie się, jak trudne to było. Tak miało być; taka jest natura tej historii".

Nowy film Christophera Nolana. Kiedy premiera?

Premiera filmu zaplanowana jest na 16 lipca na świecie i 17 lipca w Polsce.

