Rozstała się z ukochanym. Zaraz po tym dowiedziała się o poważnej chorobie

Kino Isabel Coixet

Isabel Coixet od lat tworzy kino, które z niezwykłą uważnością przygląda się ludzkim emocjom. Międzynarodowe uznanie przyniosły jej filmy "Moje życie beze mnie" oraz "Życie ukryte w słowach". Kolejnym sukcesem była "Księgarnia z marzeniami", nagrodzona trzema statuetkami Goya, w tym za najlepszą reżyserię. W 2020 roku reżyserka otrzymała Hiszpańską Narodową Nagrodę Filmową, potwierdzającą jej znaczącą pozycję w europejskiej kinematografii.

Jej filmy wyróżnia umiejętność opowiadania o sprawach ostatecznych bez patosu i emocjonalnego szantażu. Coixet interesują ludzie na życiowych zakrętach, momenty, w których codzienność przestaje być oczywista, a to, co dotąd wydawało się błahe, nabiera nowego znaczenia.

"Trzy pożegnania": O filmie

W "Trzech pożegnaniach" reżyserka ponownie kieruje kamerę na bohaterów, którzy muszą skonfrontować się z nieoczekiwanym i na nowo zdefiniować własne pragnienia.

Bohaterowie "Trzech pożegnań" Marta i Antonio rozstają się po pozornie błahej sprzeczce. On, utalentowany szef kuchni, ucieka w pracę i zamyka się w świecie kulinarnych ambicji. Ona wycofuje się w milczenie. Z czasem zauważa jednak, że jej stan nie jest wyłącznie reakcją na złamane serce - traci apetyt, a jej ciało zaczyna wysyłać niepokojące sygnały.

Odkrycie poważnego problemu zdrowotnego całkowicie zmienia perspektywę Marty. Smaki stają się intensywniejsze, muzyka porusza ją mocniej niż kiedykolwiek, a budzące się pragnienie przypomina jej, że wciąż chce żyć pełnią życia. To, co początkowo wydawało się historią o końcu miłości, przeradza się w opowieść o odzyskiwaniu kontaktu ze sobą i światem.

Coixet nie sprowadza tej historii do melodramatycznej opowieści o chorobie. Interesuje ją raczej to, jak świadomość własnej kruchości wpływa na nasze wybory, relacje i sposób odczuwania rzeczywistości. Czy utrata może stać się początkiem? Czy pożegnanie z jedną wersją życia pozwala dostrzec możliwości, których wcześniej nie zauważaliśmy?

"Trzy pożegnania" w kinach od 6 listopada.

"Trzy pożegnania" [trailer] materiały dystrybutora



