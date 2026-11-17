Dał z siebie wszystko. Nawet gwiazdor go docenił

Anthony Ippolito przyznaje, że zdobycie roli młodego Sylvestra Stallone'a było dla niego czymś znacznie więcej niż kolejnym zawodowym wyzwaniem. Aktor sam wyszedł z inicjatywą i konsekwentnie zabiegał o uwagę twórców.

"Zacząłem bez żadnej prośby ze strony produkcji. Wysłałem im swoje nagrania. Poświęciłem się temu całkowicie, z szacunku do tego, czego ten człowiek zdołał dokonać i przez co musiał przejść. Musiałem dać z siebie wszystko" - wyznał Ippolito.

Jego determinacja zrobiła ogromne wrażenie na Peterze Farrellym, reżyserze i producencie filmu. Twórca przyznał, że decyzja o obsadzeniu aktora przyszła niemal natychmiast.

"Spojrzałem na to i pomyślałem: 'To on'! Był idealny. Trenował przez okrągły rok. Przybrał 20 kilogramów czystej masy mięśniowej i wyrzeźbił sylwetkę dokładnie taką, jaką miał Stallone" - mówi Farrelly.

Wysiłek Ippolito zaimponował również samemu Sylvestrowi Stallone'owi. Gwiazdor docenił czas, pracę i zaangażowanie, jakie młody aktor włożył w przygotowanie do tej wymagającej roli.

"Włożył w to mnóstwo czasu i pracy, widać to aż nadto wyraźnie. Wszedł na wyższy poziom. Jestem więc bardzo dumny z niego" - zapewnił Stallone.

"'Rocky' to naprawdę dobry film. Ale historia jego powstania jest jeszcze ciekawsza, bo jest prawdziwa i bliska każdemu z nas" - dodał gwiazdor.

"Jestem Rocky": O filmie

Ippolito w filmie Farrelly'ego partnerują nominowany do Oscara Matt Dillon, gwiazda Netfliksa AnnaSophia Robb, nominowany do Emmy Tracy Letts oraz nominowany do BAFTA Toby Kebbell. "Jestem Rocky" to poruszająca, nokautująca wzruszeniami historia człowieka, który zawalczył o rolę swojego życia. Film trafi do kin w pięćdziesiątą rocznicę premiery jednego z najsłynniejszych hitów wszech czasów, jakim pozostaje "Rocky".

Nowy Jork, połowa lat 70. Sylvester Stallone jest nikomu nieznanym aktorem, który ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia wpada na pomysł i pisze scenariusz o bokserze z ubogiej dzielnicy Filadelfii. Zaczyna dostrzegać w historii nie tylko szansę na sukces, ale także widzi w niej odbicie własnego życia. Problem w tym, że nikt nie wierzy, że to właśnie on powinien zagrać główną rolę.

Kuszony wysokimi ofertami producentów, Stallone odrzuca kolejne propozycje i uparcie walczy o prawo do wcielenia się w stworzonego przez siebie bohatera. Ryzykując karierę, pieniądze i przyszłość swojej rodziny, stawia wszystko na jedną kartę. To opowieść o determinacji, odwadze i wierze w siebie. One doprowadzą do powstania filmu, który stanie się światowym fenomenem, zdobędzie 10 nominacji do Oscara i sięgnie po 3 statuetki, na zawsze zapisując się w historii kina.

"Jestem Rocky" [trailer] materiały dystrybutora



