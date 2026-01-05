Przyjaźnią się ponad 40 lat. Powracają w pełnym akcji thrillerze Netfliksa

"Łup": najnowszy film Netfliksa w gwiazdorskiej obsadzie

"Łup to pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje" - czytamy w informacji prasowej.

Film opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy odkrywają w opuszczonym budynku miliony dolarów. W obliczu takiego znaleziska pod znakiem zapytania staje zaufanie do wszystkich, w tym także do najlepszych przyjaciół"

"W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji - czytamy.

Ben Affleck z kolei dodaje: "To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą - wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu - komu naprawdę możesz zaufać?".

W obsadzie oprócz Matta Damona i Bena Afflecka, znaleźli się Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler. Reżyserem filmu jest Joe Carnahan. W sieci pojawił się właśnie zwiastun produkcji.

"Łup": kiedy i gdzie oglądać?

Film "Łup" zadebiutuje w serwisie Netflix 16 stycznia.