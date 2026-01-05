Przyjaźnią się ponad 40 lat. Powracają w pełnym akcji thrillerze Netfliksa
Matt Damon i Ben Affleck przyjaźnią się od niemal 40 lat. W 1992 r. przyjaciele wystąpili razem w filmie "Więzy przyjaźni". Wspólnie stworzyli scenariusz do "Buntownika z wyboru" i razem w nim zagrali. Po latach powracają w nowym projekcie.
"Łup to pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje" - czytamy w informacji prasowej.
Film opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy odkrywają w opuszczonym budynku miliony dolarów. W obliczu takiego znaleziska pod znakiem zapytania staje zaufanie do wszystkich, w tym także do najlepszych przyjaciół"
"W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji - czytamy.
Ben Affleck z kolei dodaje: "To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą - wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu - komu naprawdę możesz zaufać?".
W obsadzie oprócz Matta Damona i Bena Afflecka, znaleźli się Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler. Reżyserem filmu jest Joe Carnahan. W sieci pojawił się właśnie zwiastun produkcji.
Film "Łup" zadebiutuje w serwisie Netflix 16 stycznia.