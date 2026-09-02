Pomiędzy tym, co było, a tym, co mogło się wydarzyć. Wyjątkowy zwiastun polskiego filmu

"Czas, który nie nadszedł": Fabuła

"Czas, który nie nadszedł" opowiada o Sarze i Oskarze - dawnych partnerach, którzy planowali razem się zestarzeć, ale których rozdzieliły wybory podjęte w świecie odmawiającym prawa do przemijania. Sara, grana przez Agatę Kuleszę, pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oskar, w którego wciela się Dobromir Dymecki, skorzystał z rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej i związał się z nową partnerką, graną przez Michalinę Łabacz.

Kiedy po latach Sara i Oskar niespodziewanie się spotykają, melodramat o utraconej bliskości staje się pytaniem o to, czy uczucia mogą przetrwać czas, przemiany i życie, które potoczyło się inaczej.

Osobna muzyczna opowieść

Piosenka "Jak wtedy" w naturalny sposób połączyła się ze światem filmu, a zaprezentowany muzyczny zwiastun pozwala dłużej pozostać w czułym i melancholijnym nastroju. Kadry z młodą Sarą, graną przez Anię Bieżyńską, dodają klipowi delikatności i pozwalają spojrzeć na relację bohaterki przez pryzmat wspomnień. Sceny z filmu układają się w osobną, muzyczną opowieść o relacji zawieszonej między tym, co było, a tym, co mogło się wydarzyć.

"Cieszymy się, że nasz utwór 'Jak wtedy' mógł spotkać się z filmem 'Czas, który nie nadszedł'. Kiedy fragment piosenki pojawił się w zwiastunie, poczułyśmy, że te obrazy bardzo naturalnie dopowiadają emocje zapisane w utworze. Odnalazłyśmy tu wspólną wrażliwość - czułość wobec pamięci, bliskości i rozmyślań na temat tego, co mogłoby się wydarzyć - wspominają artystki z zespołu Lor.

Utwór "Jak wtedy" zespołu Lor z gościnnym udziałem Błażeja Króla pochodzi z wydanej w marcu 2026 roku płyty "pele-mele". Zespół Lor tworzą Julia Skiba, Paulina Sumera, Jagoda Kudlińska i Julia Błachuta.

"Czas, który nie nadszedł" to debiut reżyserski Julii Rogowskiej, autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska, a autorem zdjęć Mikołaj Syguda. Producentką jest Krystyna Kantor. W obsadzie, obok Agaty Kuleszy, Dobromira Dymeckiego i Michaliny Łabacz, znaleźli się także Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Bartosz Bielenia, Weronika Humaj oraz Anna Bieżyńska.

Premiera na FPFF w Gdyni. Kiedy film trafi do kin?

"Czas, który nie nadszedł" będzie miał premierę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a do kin trafi 16 października. Jego dystrybucją zajmuje się NEXT FILM.

"Czas, który nie nadszedł" [trailer] materiały dystrybutora



