Pokażą kulisy powstania kultowego filmu. Szczególna data premiery

"Jestem Rocky": Recenzenci pieją z zachwytu nad filmem

Zdobywca Oscara za "Green Book" Peter Farrelly przedstawia inspirującą opowieść o człowieku, który postawił wszystko na jedną kartę, by spełnić swoje marzenie. "Jestem Rocky" odsłania kulisy powstania kultowego filmu "Rocky" i pokazuje drogę, jaką przebył nieznany wówczas Sylvester Stallone, zanim stał się jedną z największych ikon światowego kina.

W rolę Stallone'a wciela się Anthony Ippolito, gwiazda serialu "The Offer". Partnerują mu nominowany do Oscara Matt Dillon, gwiazda Netfliksa AnnaSophia Robb, nominowany do Emmy Tracy Letts oraz nominowany do BAFTA Toby Kebbell.

"Jestem Rocky" to poruszająca, nokautująca wzruszeniami historia człowieka, który zawalczył o rolę swojego życia. Film trafi do kin w 50-tą rocznicę premiery jednego z najsłynniejszych hitów wszech czasów, jakim pozostaje "Rocky".

"Ten aktor doskonale oddaje postać Stallone'a, prezentując niezwykle autentyczną kreację, która po prostu zachwyca" - pisał o filmie Pete Hammond z Deadline, "Poruszający, inspirujący, zaskakująco zabawny i niezwykle łatwy do pokochania" - zapewniał Johnny Oleksinski z "New York Post", "To wyjątkowo udany film, który wzbudza emocje i sprawia, że z całego serca trzymasz kciuki za bohatera" - uzupełniał Joey Magidson z Awards Radar.

"Jestem Rocky": Fabuła

Nowy Jork, połowa lat 70. Sylvester Stallone jest nikomu nieznanym aktorem, który ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia wpada na pomysł i pisze scenariusz o bokserze z ubogiej dzielnicy Filadelfii. Zaczyna dostrzegać w historii nie tylko szansę na sukces, ale także widzi w niej odbicie własnego życia.

Problem w tym, że nikt nie wierzy, że to właśnie on powinien zagrać główną rolę. Kuszony wysokimi ofertami producentów, Stallone odrzuca kolejne propozycje i uparcie walczy o prawo do wcielenia się w stworzonego przez siebie bohatera. Ryzykując karierę, pieniądze i przyszłość swojej rodziny, stawia wszystko na jedną kartę. To opowieść o determinacji, odwadze i wierze w siebie. One doprowadzą do powstania filmu, który stanie się światowym fenomenem, zdobędzie dziesięć nominacji do Oscara i sięgnie po trzy statuetki, na zawsze zapisując się w historii kina.

"Jestem Rocky" tylko w kinach od 20 listopada!

"Jestem Rocky" [trailer] materiały dystrybutora



