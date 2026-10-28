Pokażą całą prawdę o zmarłej polskiej gwieździe. Wyprzedzała swoje czasy

Sandra Drzymalska: Zafascynowanie Violettą Villas

Violetta Villas pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych postaci polskiej kultury. Artystka, która zdecydowanie wyprzedzała swoje czasy, do dziś inspiruje kolejne pokolenia, czego dowodem jest m.in. poruszający duet Michała Szpaka z jej archiwalnym głosem w hicie "Do ciebie, mamo". Jej odwaga i niezależność sprawiły, że wymykała się wszelkim schematom.

Sandra Drzymalska w wywiadach podkreślała, że fascynowała ją bezkompromisowość Villas oraz jej determinacja, by żyć i tworzyć na własnych zasadach. Aktorka nie sprowadziła swojej bohaterki do gwiazdy muzyki czy ikony stylu. Chciała wydobyć kobietę, artystkę i matkę, która mimo przeciwności losu, próbowała realizować swoje ambicje.

Przygotowując się do wcielenia się w legendarną divę, przez wiele miesięcy pracowała nad głosem, sposobem poruszania się i sceniczną charyzmą artystki. Wyznała też, że wielką fanką gwiazdy była jej babcia, co nadało pracy nad tą rolą dodatkowy, bardzo osobisty wymiar.

Niezwykła transformacja

W filmie widzowie zobaczą także imponującą metamorfozę fizyczną aktorki, która wzbudziła ogromne zainteresowanie od momentu publikacji pierwszych fotosów z filmu. Za transformację Drzymalskiej w Villas odpowiadali nagrodzeni Oscarem Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg, współpracujący z polską charakteryzatorką Anetą Brzozowską. Efekty ich pracy zostały docenione podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie twórcy otrzymali nagrodę za najlepszą charakteryzację.

Co szczególnie ważne, kreacja Sandry Drzymalskiej zyskała również uznanie najbliższej rodziny artystki. Krzysztof Gospodarek, syn Violetty Villas, podkreślał, że aktorka znakomicie oddała charakter, sposób poruszania się i głos jego matki.

"Violetta Villas": Fabuła

Zanim staje się Violettą Villas, jest Czesławą Gospodarek, młodą kobietą marzącą o wielkiej karierze. Na początku lat 60. wspólnie ze swoim synkiem postanawia wyruszyć na podbój wielkiego świata i przeprowadza się do Warszawy, aby tam rozpocząć nowe życie. Mimo licznych przeciwności losu, nie rezygnuje z walki o występy sceniczne i wciąż wierzy, że wielki sukces czeka tuż za rogiem.

To właśnie wtedy przybiera przydomek Violetta Villas, a jej kariera dostaje skrzydeł. Jej fenomenalny głos wynosi ją od prowincji aż po największe sceny Las Vegas. Niestety za blaskiem kryje się rosnące uzależnienie, lęk, samotność i presja władz PRL. Wszystkiemu przygląda się dorastający syn, który widzi jak matka-artystka wymyka się światu, rodzinie i samej sobie. To historia o cenie marzeń, o miłości, której brakuje i o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

"Violetta Villas" [trailer] materiały dystrybutora



