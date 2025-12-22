"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona . W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Mia Goth, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton.

Christopher Nolan zapowiedział wcześniej, że "Odyseja" będzie pierwszym filmem w historii nakręconym wyłącznie kamerami IMAX. Reżyser nigdy nie ukrywał, że jest fanem tego formatu i zamierza wycisnąć z niego ostatnie soki. Dwadzieścia procent przychodów "Oppenheimera", jego poprzedniego filmu, pochodziło z kin IMAX.

"Odyseja": opublikowano pierwszy zwiastun

Do sieci trafił zwiastun "Odysei" Christophera Nolana. Do tej pory teaser i 6-minutowy prolog można było oglądać wyłącznie na ekranach kin. Dzisiejszy materiał jest pierwszym zwiastunem, który oglądamy w internecie. Widzimy na nim m.in. Matta Damona wcielającego się w Odyseusza, czy Toma Hollanda (Telemach) i Anne Hathaway (Penelopa).

Premiera "Odyseja" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.

